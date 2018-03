V Brně si připomněli 75 let od transportu tisíce Romů do Osvětimi. Piety se zúčastnil Babiš i Pelikán

Muzeum romské kultury si ve středu pietním aktem připomnělo 75 let od prvního hromadného transportu více než 1000 Romů do koncentračního tábora v Osvětimi. Většina z nich už se nikdy nevrátila, řekla přítomným ředitelka muzea Jana Horváthová. Piety se zúčastnil i premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO. Brno 15:55 7. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horváthová a premiér v demisi Andrej Babiš. | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

Transport se za protektorátu Čechy a Morava uskutečnil 7. března 1943 z Brna. „Za přispění protektorátních bezpečnostních složek byl nacisty realizován první hromadný transport Romů do koncentračního tábora v Osvětimi. Bylo do něj zařazeno tisíc romských mužů, žen a dětí z Moravy, kteří byli odvezeni nákladními vagony,“ uvedl historik muzea Dušan Slačka.

Spolu s ředitelkou Horváthovou četl listinné výpovědi těch, kterých se transport týkal. Poté následovalo položení kytic k pamětní desce.

'Tento akt budiž mementem'

Poté následovaly proslovy. „Scházíme se tu proto, abychom si stále připomínali, že nenávist mezi lidmi vede k utrpení a smrti. Tento akt budiž mementem toho, že vyčleňování jakýchkoliv skupin kvůli jejich rase, náboženství nebo přesvědčení je nepřijatelné. A ten, kdo takové myšlenky zastává, nemůže být z principu demokrat,“ uvedl Babiš. Vzpomněl také Romy, kteří v koncentračním táboře povstali proti nacistům.

Ministr Robert Pelikán (ANO) doplnil, že se společnost umí snadno vypořádat se vzpomínkou na židovský holokaust. „Proč máme jako společnost tak velký problém se stejnou mírou důstojnosti pro romský holokaust, je dáno tím, že v naší společnosti je velmi mnoho protiromské nálady. Já věřím, že se to změní. My jako vláda máme povinnost o to usilovat,“ dodal Pelikán.

Pokud by někoho zajímalo... Proslov premiéra v Muzeu romské kultury v Brně před několika minutami... U příležitosti vzpomínky 75. výročí velkého transportu Romů z Moravy do koncentračních táborů... Většina se nikdy nevrátila... pic.twitter.com/6K6CyoQHqB — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 7. března 2018

'Pokrytectví a faleš'

Premiérovu návštěvu romského muzea ve středu připomněli i někteří opoziční politici. A to v kontrastu se zamítnutím programu mimořádné schůze sněmovny. Na ní měli poslanci jednat o odvolání Tomia Okamury (SPD) z postu místopředsedy sněmovny kvůli jeho výrokům o táboře v Letech. Poslanci ANO, SPD a KSČM ale nakonec diskusi nepřipustili.

Premiérovu návštěvu v Brně v té souvislosti připomněl například předseda sněmovního klubu lidovců Jan Bartošek. „Na druhé straně poslanci jeho hnutí neumožnili ani diskusi - vnímám to jako pokrytectví a faleš," uvedl. Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) varoval před tyranií většiny a poznamenal, že nenávist se může obrátit i dovnitř stran, které ji šíří.

Také poslanci TOP 09 označili za pokrytectví, že Babiš v době hlasování sdílel své fotografie z návštěvy Muzea romské kultury. Poslanci ANO podle nich ve stejnou chvíli ve Sněmovně podpořili extremismus a nesnášenlivost. „Kdo podporuje extremismus a šíření nenávisti, je stejný jako ten, kdo se toho dopouští sám," uvedl Miroslav Kalousek (TOP 09).