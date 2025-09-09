V Brně vznikne Cirkulární dům pro opravy i znovuvyužití výrobků. Stavba má začít příští rok
V Brně-Židenicích vznikne Cirkulární dům. Schválili to v úterý zastupitelé města. Součástí domu naproti tramvajové zastávce Životského bude takzvané ReUse centrum. Lidé tam můžou odnést funkční předměty, které nevyužijí anebo si odnést věci z druhé ruky a taky je tam opravit. Projektová dokumentace vyjde na dvanáct milionů korun, stavba má začít po roce 2026.
Budova vyroste na městském pozemku, kde je nyní parkoviště, naproti zastávce hromadné dopravy Životského. Lidé si tam budou moct za minimální ceny koupit použité, ale funkční vybavení do domácnosti, nábytek, hračky i sportovní potřeby.
„V prvním patře se bude nacházet obchodní část, kde si lidé budou moct vybrat opravený nebo znovuvyužitý výrobek, a dílny, kde si budou moct opravit svůj výrobek,“ říká pro Český rozhlas Brno náměstek primátorky města Brna Filip Chvátal (KDU-ČSL).
„Ve vrchním patře by měl být multifunkční vzdělávací prostor, měla by tam být i kavárna a na zelené střeše terasa pro různé společenské akce,“ pokračuje radní.
Stavba má mít co nejnižší uhlíkovou stopu, počítá se s fotovoltaickými panely, zadržováním dešťové vody, zelenou střechou i konstrukcí z dřevobetonu a recyklovaných materiálů.
„Plánujeme s tímto projektem cílit i na budoucí dotační výzvy a chceme co největší část nákladů pokrýt ze zdrojů mimo městský rozpočet. Zároveň pracujeme s variantou, že by vznikla nábytková banka ve staré hale areálu Tepláren Brno na Špitálce,“ doplňuje Chvátal.
Pokud zastupitelé návrh na přípravu projektové dokumentace schválí, začne na něm pracovat městská odpadová firma SAKO, která ReUse centra provozuje. Samotná stavba by mohla začít v roce 2026.