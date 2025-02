V Čechách hrozí náledí, varují meteorologové. Na Vysočině a jižní Moravě se může místy tvořit i ledovka

V Čechách hrozí od čtvrtečního večera do pátečního rána náledí, varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zároveň upozornil na to, že zejména na Vysočině a v části jižní Moravy se může do čtvrtečního večera místy tvořit ledovka. Varování před novým sněhem platí od čtvrtečního dopoledne do večera už jen v Libereckém kraji.

Praha 12:44 13. února 2025