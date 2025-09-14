V centru Moravských Budějovic otevře nová cyklostezka. Časem má po rovině propojit město
Od loňského roku se v Moravských Budějovicích staví stezka pro pěší a cyklisty. 800 metrů dlouhý úsek se nyní podařilo dokončit, vedení města přesto žádá, aby s jejím využitím lidé ještě počkali.
Po asfaltu zbrusu nové cyklostezky vedoucí podél Rokytky centrem Moravských Budějovic přijel cyklista Milan. „Mně se to líbí, hlavně kolem fotbalového hřiště,“ říká.
Propojit celé Moravské Budějovice po rovině. Takové ambice má cyklostezka, která ve městě vzniká. Více o ní v reportáži řekně zpravodaj Českého rozhlasu Vysočina Milan Soldán.
„Vede to až k parku, pod most, pak končí a pak to začíná přes most a jede k zimnímu stadionu a ke koupališti. Pak už to dál nevede, tak snad se to jednou prodlouží. Uvítal bych to delší, aby to někam vedlo,“ přeje si Milan.
800 metrů dlouhá cyklostezka je velmi nová. A to dokonce tak nová, že cyklista Milan na ní nemá co dělat. „Staveniště máme převzané od firmy, ale zatím to není oficiálně otevřené. Prosím, ještě to vydržme, milí spoluobčané, zatím nejezděte. Budeme otvírat 25. září,“ apeluje na obyvatele starosta z uskupení Budějováci Martin Ferdan.
Přání cyklisty Milana by se podle něj v budoucnu mohlo splnit. „Dnes je tu první etapa, musím podotknout, že vždy se někde musí začít. Propojí nám to Moravské Budějovice prakticky po rovině od Heřmanských kopců a do budoucna se dostaneme až k zimnímu stadionu. Dál doufám, že to bude navazovat po cyklotrasách tak, jak plánujeme,“ říká Ferdan.
Stezka není určená výhradně pro cyklisty. K procházkám podél Rokytky ji můžou využívat i pěší.