V České Lípě došlo k chybě v roznosu hlasovacích lístků. Občané dostali lístky platné pro Ústecký kraj
Česká pošta začala v posledních dnech občanům do schránek roznášet volební lístky. Správní odbor českolipského městského úřadu v úterý zjistil, že v Dubici a pravděpodobně i v dalších částech České Lípy, obdrželi občané hlasovací lístky, které jsou platné pro Ústecký kraj. Jedná se o chybu České pošty.
„Jedná se o chybu České pošty, kterou nyní intenzivně řešíme formou reklamace. Pro voliče se českolipský úřad vynasnaží učinit vše pro nápravu, aby všichni dostali správné hlasovací lístky do schránek včas, tj. do tří dnů před konáním voleb,“ uvedla tisková mluvčí města Česká Lípa Kristýna Kňákal Brožová.
Závoz prvních hlasovacích lístků pro Liberecký kraj platných pro Českou Lípu budou už v úterý zajišťovat pracovníci městského úřadu.
„Chyba nastala při kompletování jednotlivých sad hlasovacích lístků a obálek. Za toto pochybení se obyvatelům České Lípy omlouváme,“ uvedl tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
„V současné době intenzivně řešíme náhradní distribuci místně správných hlasovacích lístků tak, aby je občané do svých schránek obdrželi v zákonné lhůtě tří dnů před konáním voleb,“ dodal Vitík.
Občany, kteří ve schránce najdou špatné hlasovací lístky, město Česká Lípa prosí, aby to oznámili na telefonní číslo 487 881 100.
Obálky s platnými lístky budou označené větou: „Hlasovací lístky pro Liberecký kraj platné pro Českou Lípu“. Platnost hlasovacích lístků mohou občané ověřit také při vyjmutí lístků z obálky.
Na úvodní oranžové straně by mělo být napsáno: „Sada hlasovacích lístků pro volební kraj Liberecký.“
V tiskové zprávě město vyzývá všechny občany, aby si své lístky zkontrolovali a případné nálezy lístků pro jiný kraj než Liberecký oznámili na telefonní číslo 487 881 100. Připomíná také, že kompletní sadu hlasovacích lístků mohou voliči obdržet ve volební místnosti.