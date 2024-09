V České republice se snížil počet obyvatel o 21 500. V prvním pololetí roku 2024 uzavřelo sňatek 18 600 párů

Počet obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí klesl o 21 500 na na 10,88 milionu lidí. Z větší části k tomu přispěla převaha zemřelých nad nově narozenými. Záporný výsledek vykázala rovněž zahraniční migrace. Oproti prvnímu pololetí roku 2023 bylo letos výrazně méně narozených a sňatků. Oznámil to v pátek Český statistický úřad. Praha 10:01 27. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Počet nově narozených v letošním prvním pololetí klesl meziročně o desetinu. „V průběhu ledna až června letošního roku se živě narodilo 41 600 dětí,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu. S obdobnou intenzitou přitom počet narozených klesl již v předchozích dvou letech, dodala.

Během prvního pololetí roku 2024 se počet obyvatel Česka snížil o 21,5 tis. Z větší části k tomu přispěla převaha zemřelých nad živě narozenými (o 13,9 tis.), záporné bylo ale také saldo zahraniční migrace (−7,6 tis.).



Od začátku roku do konce června zemřelo 55 500 lidí. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to představovalo pokles o tři procenta. Ze zahraničí do Česka se v prvním pololetí přistěhovalo 62 700 tisíce lidí což bylo meziročně o 13 800 méně. Vystěhovalých do zahraničí bylo 70 200. Česko tak vlivem migrace přišlo o více než 7500 obyvatel.

„Zatímco pokles přirozenou měnou byl zaznamenán ve všech měsících prvního pololetí, v případě zahraniční migrace bylo její saldo záporné pouze v březnu, avšak výrazně,“ uvádí Český statistický úřad. Podle statistiků bylo příčinou propadu především ukončení pobytu uprchlíkům, kterým na konci března skončila platnost dočasné ochrany a nepožádaly si o její prodloužení.

Za prvních šest měsíců letošního roku uzavřelo manželství 18 600 párů snoubenců, o sedm procent méně než ve stejném období loni. Meziročně méně bylo nových sňatků ve všech kalendářních měsících s výjimkou dubna.

Podle předběžných dat se v prvním pololetí rozvedlo 10 500 manželství. V téměř 58 procentech z nich žilo v době rozvodu minimálně jedno společné nezletilé dítě.