V Česku by mohlo trvale zůstat na 260 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, počet cizinců poroste, vyplývá ze studie

V Česku by mohlo trvale zůstat na 260 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. I s nimi by za deset let mohlo v zemi celkem žít asi 1,36 milionu cizinců. Vyplývá to z aktualizované studie poradenské společnosti BCG a Aspen Institute pro ministerstvo práce. Na konci března pobývalo v České republice podle údajů ministerstva vnitra 364 600 uprchlíků s dočasnou ochranou a dalších 708 700 osob ze zahraničí mělo povolení k pobytu, celkem tedy 1,07 milionu lidí.

„Nyní předpokládáme, že kolem 70 procent těchto osob (uprchlíků z Ukrajiny) pravděpodobně zůstane v ČR i po roce 2035,“ uvedli autoři studie. Podle nich bude ale záležet na dalším vývoji situace na Ukrajině.

Studie uvádí, že příchod uprchlíků měl na český trh práce pozitivní dopad. Pracovníci v zemi dlouhodobě chybí. „Příliv pracovní síly pomohl výrazně zmírnit nedostatek pracovníků v některých sektorech, zejména ve stavebnictví, průmyslu a službách... Uprchlíci zároveň přinesli do české ekonomiky nové typy spotřebitelské poptávky, což částečně podpořilo některé segmenty trhu,“ uvádí studie.

Zmiňuje ale i překážky v začlenění příchozích jako jazykovou bariéru a omezené uznávání jejich kvalifikací a odbornosti. Poukazuje také na tlak na sociální a zdravotní systém.

Na konci března ministerstvo vnitra evidovalo 364 602 lidí s dočasnou ochranou. Dalších 330 283 mužů a žen z různých států mělo v Česku přechodný pobyt a 378 418 mohlo v zemi zůstat trvale. Dohromady na konci prvního čtvrtletí pobývalo v Česku přes 1,07 milionu cizinců a cizinek.

Podle odhadů ze studie by se v roce 2030 mohl počet blížit 1,19 milionu a o pět let později by dosáhl 1,36 milionu. Z toho by bylo 260 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, kteří by v České republice zůstali. Postupně by na trhu práce pak vstupovaly i jejich dospívající děti.

„Očekáváme, že počet cizinců v Česku se bude zvyšovat. Budeme to potřebovat. I se zvyšujícím se počtem budeme mít nedostatek pracovníků v ekonomice,“ uvedl tento týden při představení studie jeden ze spoluautorů a partner BCG Tomáš Wiedermann.

Vedle válečných uprchlíků v Česku žije i 90 600 Ukrajinek a Ukrajinců, kteří mají povolení k přechodnému pobytu. Dalších 111 700 se může v republice usadit – žili v Česku déle, splnili podmínky a získali možnost trvalého pobytu. Autoři studie odhadují, že počet ukrajinských přistěhovalců poroste. Za deset let by mohl dosáhnout 237 tisíc.

Podle dlouhodobého výzkumu Hlas Ukrajinců, v němž pokračuje Centrum pro výzkum veřejného mínění, s prodlužováním války přibývá uprchlíků s plánem usadit se v cizině. Zatímco v prosinci 2022 chtělo v Česku či jiné zemi určitě či spíš zůstat 43 procent dotázaných, loni v listopadu to byly tři čtvrtiny. Na konci roku 2022 se v nejbližších dvou letech určitě chtěla domů vrátit třetina odpovídajících, loni v listopadu desetina.