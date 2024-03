V Česku opět padaly teplotní rekordy. V Plzni bylo víc než 24 stupňů, na první letní den to ale nestačilo

Obstrukce ve Sněmovně ubírají prostor i opozici. Změny jednacího řádu se do voleb nestihnou

Změny se už ale zřejmě nestihnou. „Já už – vzhledem k tomu, že je rok a půl do voleb – nevěřím, že by se něco takového zrealizovalo, protože by to chtělo změnu jednacího řádu,“ říká Schillerová.