V Česku padaly teplotní rekordy. V Brandýse nad Labem meteorologové naměřili 13,7 stupně

V Česku ve čtvrtek odpoledne zhruba na desítce stanic, které měří alespoň 30 let, padly teplotní rekordy. K 17.00 naměřili meteorologové nejvyšší teplotu na stanici Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve Středočeském kraji, a to 13,7 stupně Celsia. Na stanici Tuhaň, rovněž ve středních Čechách, bylo jen o desetinu stupně méně. Na svém facebooku to ve čtvrtek uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Praha 19:49 9. ledna 2025