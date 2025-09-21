V Česku padlo 21 teplotních rekordů, v Dobřanech bylo 30,4 stupně Celsia. V pondělí se ochladí

V Česku druhý den v řadě padaly teplotní rekordy. Dnes je zaznamenalo 21 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Dobřanech u Plzně, kde naměřili 30,4 stupně Celsia. Na facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Od pondělí se již výrazněji ochladí.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Koupaliště (ilustrační foto)

V pondělí začíná na severní polokouli astronomický podzim. Podle meteorologů byl tento víkend poslední letní (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Také další nejteplejší místa v neděli byla v Plzeňském kraji. Stanice Plzeň-Mikulka naměřila 30,3 stupně Celsia, stejně tak Rokycany. Přes tropickou třicítku se teplota dostala i na jižní Moravě. Lednice zaznamenala 30,2 stupně, Brod nad Dyjí a Dyjákovice pak shodně 30,1 stupně Celsia.

Další stanice se už přes 30 stupňů nedostaly, některé ale nebyly daleko. Například v Českých Budějovicích-Rožnově bylo odpoledne 29,7 stupně, v Kobylí na Břeclavsku 29,6 stupně, na stejnou hodnotu se teplota dostala i v Karviné a rovněž v Tušimicích na Chomutovsku.

V pondělí začíná na severní polokouli astronomický podzim. Podle meteorologů byl tento víkend poslední letní jak podle hvězd, tak podle teplot. Příští týden bude výrazně chladnější. V pondělí se ještě na jihu Moravy nejvyšší teploty dostanou nad 20 stupňů, na západě Čech to ale může být jen 11 stupňů. V polovině týdne pak už budou v celém Česku maxima do 15 stupňů Celsia. O něco tepleji může být až o víkendu.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme