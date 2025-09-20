V Česku padlo 23 teplotních rekordů. V Českých Budějovicích naměřili 32,3 stupňů
Česko má za sebou takzvaný tropický den, kdy teploty stoupaly nad 30 stupňů Celsia. Rekordy pro 20. září padly na 23 ze 170 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Vysoko položené stanice Horská Kvilda na Klatovsku a Kvilda-Perla na Prachaticku zaznamenaly dokonce absolutní zářijové rekordy. Nejtepleji dnes bylo v Českých Budějovicích-Rožnově, kde naměřili 32,2 stupně. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav.
Nový rekord pro dnešní den padl například také v Českém Krumlově-Srníně, bylo tam 31,1 stupně Celsia. V Javorníku na Jesenicku má nové maximum hodnotu 30,8 stupně Celsia.
Přes tropickou třicítku se teplota dostala i na letišti v Pardubicích, v Domažlicích nebo v Neumětelech na Berounsku. Na těchto stanicích ale předchozí rekordy překonány nebyly.
Velmi teplo bylo rovněž na horách, zejména na Šumavě. „Zajímavostí je, že i v takto pokročilejším zářijovém období neodolaly i měsíční rekordy,“ podotkli meteorologové.
Koncem týdne přijde do Česka babí léto. Teploty místy přesáhnou 30 stupňů, od neděle se ochladí
Číst článek
Na Horské Kvildě bylo 28,9 procenta, na Kvildě-Perle pak 28,8 stupně. Obě tyto stanice leží více než 1000 metrů nad mořem. Předchozí měsíční maxima na nich byla z 1. září 2015.
Velmi teplá by měla být také neděle. Většinu dne bude jasno nebo polojasno. Večer ale začne od západu a severozápadu Čech přibývat oblačnosti a ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Na západě bude také zesilovat vítr.
Od začátku příštího týdne se pak výrazně ochladí, v jeho polovině odpolední teploty pravděpodobně nedosáhnou ani na 20 stupňů. Bude také zataženo s přeháňkami, deštěm, ojediněle i bouřkami.