V Česku padlo 29 teplotních rekordů. Nejtepleji bylo v Karviné, kde naměřili 13,2 stupně

Na 29 ze 148 stanic měřících 30 a více let byl v sobotu překonán nebo vyrovnán teplotní rekord pro 6. leden. Na webu Českého hydrometeorologického úřadu to uvedl meteorolog Jaroslav Rosa. Vůbec nejtepleji bylo v Karviné, a to 13,2 stupně. Tamní stanice ale funguje pouze 27 let, proto ji mezi rekordní meteorologové nezapočítali.

