V Česku se postupně oteplí, ve středu teploty přesáhnou 30 stupňů. Poté přijde ochlazení

První polovina tohoto týdne bude v Česku slunečná a postupně se oteplí. Ve středu mohou nejvyšší odpolední teploty přesáhnout 30 stupňů Celsia. Čtvrtek přinese ochlazení a přechodně déšť, ojediněle i bouřky. Víkend by měl být opět slunečný, ale denní maxima se už zřejmě nedostanou nad 25 stupňů. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

předpověď počasí Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Koupaliště (ilustrační foto)

Ve středu mohou maxima těsně dosáhnout 31 stupňů Celsia (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od pondělí do středy bude v Česku převažovat jasná či polojasná obloha. Přes střední Evropu se bude k východu přesouvat tlaková výše, za kterou bude proudit teplý vzduch od jihu až jihozápadu. To se projeví v rostoucích teplotách.

Roste počet dnů s teplotou, která je pro člověka nepříjemná až nebezpečná, varuje klimatolog Trnka

Číst článek

Zatímco v pondělí budou odpolední maxima mezi 22 až 26 stupni, v úterý to bude o dva stupně více. Ve středu pak mohou maxima těsně dosáhnout 31 stupňů Celsia.

„Připravte se ale místy na chladná rána, v údolích mohou teploty klesat v dalších dnech i pod deset stupňů Celsia,“ upozornili meteorologové na facebooku.

Ve čtvrtek se počasí změní. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku mohou být srážky i trvalejší. Nejvyšší denní teploty klesnou v porovnání se středou přibližně o pět stupňů.

„Od pátku a na víkend by mělo opět převládnout docela slunečné počasí jen s malou možností deště,“ uvedli meteorologové. Tropické teploty z poloviny týdne už se ale nevrátí, odpolední maxima budou v sobotu a v neděli nejčastěji kolem 22 stupňů Celsia.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme