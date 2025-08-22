V Česku se začne ochlazovat. Teploty mohou klesnout až k 6 stupňům

O víkendu nás čeká změna počasí. Přestože se v pátek ještě dočkáme pouze minimálních změn, v sobotu se ochladí a místy dorazí i přeháňky. Ochlazení pocítíme především v ranních hodinách, kdy se teploty budou pohybovat kolem 10 °C.

Předpověď počasí Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Šumava

V Česku se začne ochlazovat. Teploty mohou klesnout až k 6 °C | Foto: Jan Markup | Zdroj: Český rozhlas

Pátek bude podle Českého hydrometeorologického ústavu beze změn. Na mnoha místech nás čeká slunečno, s teplotami mezi 19 až 24 °C. V odpoledních hodinách se pak objeví oblačnost, ze které ale pršet nebude.

Na Šumavě bylo ráno minus 2,8. Přes den se teploty vyšplhají až k 28 stupňům

Číst článek

Naopak o víkendu nás čeká zatažená obloha, která s sebou přinese i přeháňky. „Zítřejší den začneme s velkou oblačností, až odpoledne začne být proměnlivá a místy se objeví přeháňky. Teprve až později večer se začne vyjasňovat,“ napsal Český hydrometeorologický ústav na síť X

Oproti pátku se pak v sobotu mírně ochladí. Teploty vystoupají maximálně k 22 °C a postupně se bude ochlazovat. „Dnes máme minimální teploty většinou 15 až 11 °C. Zítřejší minima čekáme mezi 10 až 6 °C a v dalších dnech se budou dále snižovat,“ napsal Ústav. 

Největší rozdíly oproti dosavadním teplotám můžeme očekávat během rán, která budou už chladná. 

Vojtěch Štantejský Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme