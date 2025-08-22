V Česku se začne ochlazovat. Teploty mohou klesnout až k 6 stupňům
O víkendu nás čeká změna počasí. Přestože se v pátek ještě dočkáme pouze minimálních změn, v sobotu se ochladí a místy dorazí i přeháňky. Ochlazení pocítíme především v ranních hodinách, kdy se teploty budou pohybovat kolem 10 °C.
Pátek bude podle Českého hydrometeorologického ústavu beze změn. Na mnoha místech nás čeká slunečno, s teplotami mezi 19 až 24 °C. V odpoledních hodinách se pak objeví oblačnost, ze které ale pršet nebude.
Na Šumavě bylo ráno minus 2,8. Přes den se teploty vyšplhají až k 28 stupňům
Číst článek
Naopak o víkendu nás čeká zatažená obloha, která s sebou přinese i přeháňky. „Zítřejší den začneme s velkou oblačností, až odpoledne začne být proměnlivá a místy se objeví přeháňky. Teprve až později večer se začne vyjasňovat,“ napsal Český hydrometeorologický ústav na síť X.
Oproti pátku se pak v sobotu mírně ochladí. Teploty vystoupají maximálně k 22 °C a postupně se bude ochlazovat. „Dnes máme minimální teploty většinou 15 až 11 °C. Zítřejší minima čekáme mezi 10 až 6 °C a v dalších dnech se budou dále snižovat,“ napsal Ústav.
Největší rozdíly oproti dosavadním teplotám můžeme očekávat během rán, která budou už chladná.