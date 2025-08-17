V Česku se znovu začne oteplovat, nejteplejším dnem bude středa. Může být až tropických 31 stupňů

Po chladnějším víkendu se v Česku od pondělí začne znovu oteplovat. Do středy bude slunečno a většinou jasno. „Teploty budou postupně příjemně letní, zítra kolem 24 °C, v úterý kolem 27 °C a ve středu dokonce v intervalu mezi 26 °C a 31 °C. Středa bude nejteplejším dnem v příštím týdnu,“ informoval Český hydrometeorologický ústav na sociální síti X. Ve čtvrtek dorazí oblačnost i srážky.

vodáci na Lužnici, ilustrační foto

Do středy bude v Česku slunečno a většinou jasno (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rána mohou být podle předpovědi chladná, v údolích mohou teploty klesat v dalších dnech i pod 10 °C.

Menší změna počasí dorazí podle meteorologů ve čtvrtek. „Ovlivní nás frontální rozhraní a to nejen větší oblačností, ale i srážkami. Zatím se ale zdá, že šance na déšť bude víceméně jen v jižní a východní /jihovýchodní polovině území, jinde je pravděpodobnost deště mnohem nižší,“ popisují. 

V oblasti Moravy a Slezska by ve čtvrtek mohly být srážky někde i trvalejšího charakteru.

V pátek a o víkendu bude tak slunečno a možnost deště je jen malá. Teploty se během víkendu mají pohybovat většinou kolem 22 °C. Další oteplení nás pravděpodobně čeká na začátku dalšího týdne.

