V Česku silně mrzne, některé silnice jsou zledovatělé. Většina je sjízdná jen se zvýšenou opatrností

Na některých silnicích v Moravskoslezském kraji zůstávají kusy zmrzlého sněhu. Místy jsou cesty navíc zledovatělé. Většina silnic je tak sjízdná jen se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost i v Královéhradeckém kraji, silně mrzne také na Liberecku, kde by si řidiči měli dát pozor i na silnicích nižších tříd. Praha 9:29 10. ledna 2024

Většina silnic v Moravskoslezském kraji je sjízdná jen se zvýšenou opatrností. Je na nich po chemickém ošetření rozbředlý sníh, v horských oblastech je na silnicích vrstva ujetého sněhu krytá posypem.

Na zmrazky nebo zledovatělou vrstvu sněhu mohou řidiči narazit hlavně na Opavsku. Zledovatělé silnice jsou i na Frýdecko-Místecku, převážně v Beskydech.

Silnice I/57 ve Vrších na Novojičínsku je i ve středu zavřená pro vozidla těžší než 3,5 tuny. Pro nákladní automobily s hmotností nad dvanáct tun je už od počátku prosince v Beskydech zavřený zhruba dvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Ostravice přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji.

#pocasi Aktuální teploty jsou velmi nízké. Ve 4:00 ráno se pohybovaly většinou od -9 do -14 °C, na severovýchodě ve Slezsku od -14 do -20 °C, naopak na Šeráku (1328 m n. m.) v Jeseníkách je kolem -4 °C. Máme velmi silnou teplotní inverzi. Přes den se oteplí většinou na -5 až -1… pic.twitter.com/99KPWEPSMe — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 10, 2024

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj ve středu ráno druhý den po sobě zasáhly silné mrazy. Nejchladněji bylo opět v Orlickém Záhoří na Rychnovsku, kde teplota klesla k minus 20 stupňům Celsia.

Orlické Záhoří na východní straně Orlických hor patří tradičně k nejchladnějším místům v kraji. Velmi silný mráz pod minus 15 stupňů byl ve Zdoňově, Adršpachu a v Broumově na Náchodsku, vyplývá z dat meteorologů.

Většina měřicích stanic ráno zaznamenala teploty od minus deseti do minus patnácti stupňů Celsia. Na horách bylo tepleji, a to od minus šesti do minus jedenácti stupňů. Na hřebenech Krkonoš bylo kolem minus pěti stupňů Celsia, Sněžka měla ráno minus 7,8 stupně.

Příchodu mrazů využili na horách vlekaři, kteří pro vylepšení kvality sjezdovek spustili umělé zasněžování.

Silnice v kraji byly ve středu ráno suché a sjízdné bez omezení. V nevyšších polohách Krkonoš a Orlických hor na nich leží slabá vrstva sněhu.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji ve středu ráno silně mrzne, na Českolipsku klesly na některých místech teploty k minus šestnácti stupňům Celsia, na Jizerce v Jizerských horách ráno naměřili minus 19.

Silnice s výjimkou těch horských jsou většinou holé a vymrzlé, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost, při tak nízkých teplotách ztrácí sůl na vozovkách účinnost.

Pozor by si měli dát řidiči i na silnicích nižších tříd, hlavně v horách, kde je na silnicích zledovatělá vrstva sněhu.

V Libereckém kraji se solí jen čtyřicet procent komunikací, ostatní sypou silničáři drtí nebo pískem nebo je jenom protahují pluhy.

Na osmnácti úsecích, hlavně v Jizerských horách a Krkonoších, je povinná zimní výbava.