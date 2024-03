V Česku znovu padaly teplotní rekordy. O víkendu má pršet a může se objevit i déšť se saharským pískem

💦 V dnešních odpoledních a večerních srážkách, které postupují od jihovýchodu je možné, že se objeví neobvykle zbarvený poprašek například na okenních parapetech či vozidlech.



☁️ Nad Českem a okolními státy se v oblačnosti vyskytuje velké množství saharského prachu, což… V Česku opět padaly teplotní rekordy. Zaznamenalo je 22 ze 166 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejvyšší teplota byla ve Vidnavě na Jesenicku, kde naměřili 16,3 stupně Celsia. Tato stanice ale funguje kratší dobu, proto se do celkové bilance rekordů nepočítá, sdělil Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Praha 20:36 1. března 2024

Druhá nejvyšší teplota byla v Borohrádku na Rychnovsku, rovných 16 stupňů Celsia. O desetinu stupně chladněji pak bylo v Javorníku na Jesenicku. Také obě tyto stanice ale fungují kratší dobu než 30 let.

Mezi rekordy se počítá například hodnota ze stanice na letišti v Pardubicích, kde bylo 15,9 stupně Celsia. Nové maximum má i Jeseník s teplotou 15,6 stupně. Ve Velichovkách na Náchodsku pak naměřili rekordních 15,4 stupně a v Rychnově nad Kněžnou 15,3 stupně Celsia. „Rekordy padaly především ve východních Čechách a také v Moravskoslezském a Olomouckém kraji,“ podotkl Handžák.

V sobotu přes den má být zataženo až oblačno, zpočátku dne se na severozápadě Čech může místy objevit občasný déšť, jinde budou srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty se dostanou na 11 až 15 stupňů Celsia, na západě a při déletrvající mlze se budou pohybovat kolem deseti stupňů.

Meteorologové očekávají srážky už v pátek večer. Může se v nich objevit písečný prach ze Sahary, který se momentálně vyskytuje v oblačnosti nad Českem a okolními státy. Fenomén vzniká při bouřích nad Saharou, při kterých se zvedne velké množství písku do vzduchu. Díky síle větru se pak písečný prach může dostat až do Evropy či okolních afrických států. Lidé ho mohou vidět nejčastěji na okenních parapetech nebo sklech aut. V zimě se může čerstvě napadaný sníh zbarvit do žluta až oranžova, jindy zase lidé mohli pozorovat zabarvený déšť.