V Chebu se příští školní rok otevře nový maturitní obor požární ochrana
V Karlovarském kraji se od příštího školního roku otevře maturitní studijní obor požární ochrana na Integrované střední škole v Chebu, řekla novinářům hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Na vzniku akreditovaného studijního oboru spolupracoval kraj s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR (HZS) Vladimírem Vlčkem.
„V našem kraji se otevře nový unikátní obor požární ochrana, který se začne vyučovat na Integrované střední škole v Chebu. Takže všichni, kdo by chtěli studovat tento obor, tak se už mohou prakticky v tuto chvíli připravovat,“ uvedla Mračková Vildumetzová.
První studenti v září 2026
Absolventi budou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především ve středních řídících a technických funkcích ve výkonu služby v jednotkách požární ochrany. Podle hejtmanky musel kraj zajistit ve spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR souhlasné stanovisko k tomu, že škola splňuje veškeré technické podmínky a disponuje potřebným vybavením.
První studenti oboru usednou do lavic 1. září 2026. Obor počítá s kapacitou až 120 žáků ve čtyřech ročnících. Studium bude denní s maturitou.
V Karlovarském kraji působí také pobočka Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola ministerstva obrany v Moravské Třebové v Sokolově. Tamtéž má od roku 2018 pobočku i Střední policejní škola ministerstva vnitra v Praze. Obor, který by vzdělával odborníky na požární ochranu, dosud v regionu chyběl.