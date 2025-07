V Ďáblicích má místo někdejších Včel vzniknout výšková zástavba. Bouří se proti tomu místní i Praha 8

Připravovaná výšková zástavba na sídlišti Ďáblice se nelíbí místním ani vedení městské části. Developer plánuje obytné doby na místech, kde teď stojí někdejší Včely - obchody s potravinami. Radnice Prahy 8 i proto vyzvala magistrát, aby se nemovitosti pokusil odkoupit. Ten se ale při dosavadních jednáních s developerskou firmou neshodl na ceně, informoval Český rozhlas Rádio Praha. Praha 7:57 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O možném odkupu Včel už společnost s magistrátem jednala (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na sídlišti Ďáblice stojí čtyři tzv. Včely. V některých se nachází obchody, často jsou ale zničené a z větší části prázdné. Na sídlišti s manželem bydlí i paní Alena. Ta by si přála, aby bylo území místo výškové zástavby využité smysluplněji.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o takzvaných Včelách

„Tady není už vůbec kde parkovat, natož ještě, když by tady přibyly výškové baráky,“ říká paní Alena. Preferovala by na místě občanskou vybavenost, například školky, kterých je na sídlišti podle ní málo.

Budovy někdejších Včel patří společnosti CPI Reality, která chce minimálně ve Frýdlantské a Dělnické ulici postavit bytové domy, popisuje mluvčí společnosti Jakub Velen.

„Nyní navrhujeme bytové domy v takzvaně nekonfliktní variantě, což znamená, že jsou výškově zarovnány a harmonizovány s okolní zástavbou. Součástí bude také komerční partner, který zajistí kvalitní obchody a služby, čímž nejen nahradíme stávající nabídku, ale přivedeme do lokality nové atraktivnější možnosti,“ popisuje Velen.

O možném odkupu Včel už společnost s magistrátem jednala. „Prodeji se nebráníme, nicméně aktuálně nabídnutá cena neodpovídá našim cenovým představám,“ vysvětluje mluvčí firmy.

‚Projekt by měl být přijatelný pro lidi i město‘

Projekt počítá s výstavbou zhruba desetipatrových budov. Takové stavby ale podle pražského radního pro majetek Adama Zábranského z Pirátů nejsou proveditelné.„Představy, které se pak promítají do ceny, jsou diametrálně odlišné, protože ve chvíli, kdybychom to považovali za pozemky, kde můžou vzniknout věžáky, tak ta hodnota je několikanásobná oproti reálné hodnotě, kterou to má, kde se musíme řídit zapsanou územní studií, která dodržuje nějaké tři patra nebo tak něco,“ říká Zábranský.

Stavební úřad zakázal provoz centra Kasárna Karlín. Nezákonně využívalo nezkolaudované prostory Číst článek

Doplnil, že podle znalce má jedna budova hodnotu nižších stovek milionů. „Za mě není reálná varianta, že město koupí ty budovy a zachová tam nějakou dvoupodlažnost, protože to je absolutně ekonomicky nesmyslný krok. Věřím tomu, že by se podařilo domluvit s místními, když by to Praha koupila a investovala do toho nemalé peníze, už jenom do výkupu, tak aby tam místo stávajících budov mohla postavit něco racionálnějšího, třeba pět pater.“

K odkupu Včel Prahu letos vyzvala i městská část Praha 8. Ta si to ze svého rozpočtu totiž nemůže dovolit, ale s plány developera nesouhlasí. „Myslím si, že cesta by měla být opravdu cestou dohody, to znamená, buď upravení toho projektu tak, aby byl přijatelný i pro místní obyvatele, nejenom pro vedení městské části, nebo aby skutečně došlo k tomu, že Praha získá ty nemovitosti do svého majetku,“ sděluje starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS), který by v budovách preferoval zřízení středních škol nebo nájemní bydlení.

Další konkrétní jednání mezi městem a vlastníkem pozemků zatím není naplánované.