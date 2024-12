V Dačicích už nebudou vyvážet komunální odpad každý týden. Město chce, aby obyvatelé víc třídili

Lidé v Dačicích našli před nedávnem ve schránkách letáky s vysvětlením, jak třídit odpad. Rady se jim budou hodit – od roku 2025 bude město vyvážet komunální odpad jen jednou za čtrnáct dní. Cílem opatření je, aby co nejméně odpadků končilo v černých popelnicích a většinu lidé vynesli do barevných kontejnerů na papír, plast a další. Dačice 23:10 30. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontejnery na tříděný odpad | Zdroj: Shutterstock

Paní Irena z Dačic má barevné kontejnery blízko, a tak je zvyklá do nich odpad vynášet. „Kontejnery jsou kousek přes ulici, takže my s tím problém nemáme,“ říká.

Problém ale někdy nastává na samotných stanovištích s barevnými kontejnery. Těch je v Dačicích celkem sedmnáct. „Papír a plasty jsou během dvou dnů plné, ale další věc je, že to lidé poctivě nesešlápnou,“ komentuje Irena.

Vedení města teď chce přimět lidi k tomu, aby víc třídili. Tím pádem by mělo méně odpadků skončit v černých popelnicích na směs, které bude nově firma FCC vyvážet jen jednou za dva týdny.

„Od ledna zavádíme nový systém, není to v České republice žádná novinka, inspirovali jsme se u jiných měst. Komunální odpad se bude svážet jednou za čtrnáct dní. Udělali jsme si průzkum a na vlastní oči jsme se na skládce přesvědčili, že pomalu sedmdesát procent se dá ještě vytřídit,“ uvádí starosta Dačic Miloš Novák z hnutí ANO.

„Město má jít příkladem, takže samozřejmě na radnici máme koše na tříděný odpad, to samé ve školách a školkách, aby si děti odmalička zvykaly na to, že třídit je normální. I zákon říká, že každý občan má třídit odpad,“ dodává.

Snižovat množství směsného odpadu ukládá obcím zákon. „Od roku 2035 by mělo dojít k sedmdesátiprocentnímu vytřídění té černé popelnice. Než se to lidé naučí, bude to chvilku trvat, proto zavádíme opatření, aby si občané postupně zvykali a třídili čím dál víc,“ vysvětluje starosta Dačic.

Méně častým vyvážením popelnic se Dačice snaží také vyhnout zvyšování poplatku za odpad. Lidé, kteří nemají v dosahu kontejnery na tříděný odpad, si můžou barevné popelnice vyzvednout a mít je přímo doma.