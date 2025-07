V divadle se komediálně vyblbnu. Před návratem jsem se bála čtvrté stěny, přiznává Bára Poláková

Po deseti letech se vrací na divadelní prkna s představením Rande s feministou, kde hraje s Markem Adamczykem. Zároveň koncertuje s projektem Něhy25, kde propojuje svou hudbu se scénickým pohybem. „Když půjdete na Něhy, jdete na klid, na ticho, na melodie v nich a snad i na nějaké myšlenky,“ říká v rozhovoru na Colours of Ostrava ke svému poslednímu projektu zpěvačka a herečka Bára Poláková. 23:10 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vy máte pracovně docela napilno, protože jste se teď vrátila do divadla, po deseti letech. Je divadlo něco jako jízda na kole? Že se to prostě nezapomene, postavím se na jeviště, vezmu si scénář, naučím se to a jdu.

Bála jsem se toho, že budu bojovat se čtvrtou stěnou, protože při koncertě není žádná čtvrtá stěna. Díváme se do lidí a reagujeme na to, co se zrovna děje. U divadla to tak úplně není, nebo může být a nemusí. U tohoto představení to tak vlastně i být může.

Při koncertě žádná čtvrtá stěna není, díváme se do lidí a reagujeme na to, co se zrovna děje. U divadla to tak úplně není, zamýšlí se zpěvačka a herečka Bára Poláková

Je to představení, které hrajeme s Markem Adamczykem, hudbu dělal David Hlaváč, scénu Marek Cpin, Pavel Ondruch to režíroval. Prostě zase taková partička, která byla postavená na tom, že jsme se rádi viděli a nazkoušeli jsme to.

Inscenace se jmenuje Rande s feministou. Vy tam hrajete tři postavy, Marek tam hraje tři postavy. Které jsou ty vaše? Co to je za holky?

Tak ta hlavní je holka, která tápe životem a vlastně moc neví... Ty tři postavy jsou máma Marka, ta hlavní holka a bývalá přítelkyně, je to Markova bývalá holka, se kterou se skoro brali. Potom je tam jeho současná holka a jeho máma. A tu mám teda úplně nejradši, protože se při ní komediálně vyblbnu.

To téma je feminismus, samozřejmě. Můžu být feministka a současně chtít, aby mě můj muž, můj vyvolený, chránil?

Přesně těmito otázkami se to představení zabývá. A mně se na tom strašně líbí to, že každá z těch postav má jiný názor. Tím pádem si pinkáme, různě se názorově přesvědčujeme, a to je skvělé, že publikum může odejít třeba obohacené jiným názorem.

Vy v srpnu začínáte točit film, hrajete tam roli maminky malých dětí, tuším. Je to komedie, nebo je to drama?

Je to komedie a já vůbec nevím, jestli to můžu prozradit, ale něco tam hledáme a je to strašně super. Celý film hledáme něco malého, konkrétního. A to se mi na tom scénáři strašně líbilo, protože jsem vlastně takový scénář ještě nečetla. Možná můžu i říct, že nám to uletí, ale to už jsem řekla moc.

Tak to řekněte, to už se dá.

Papoušek.

Vrátím se ještě k tomu, co bude tady na Colours. Půjdete se na někoho podívat? Je tady fakt nabitý program, spousta šikovných, chytrých lidí a báječných muzikantů.

Moc bych chtěla, uvidím, co všechno budeme stíhat, ale moc, moc bych chtěla. Mám to zakroužkované fakt všechno. Chtěla bych stihnout Stinga, a uvidíme taky samozřejmě, jak nám půjde zkouška a v kolik skončíme.

O čem je duet Oplatka, který s Bárou Polákovou nazpíval Ben Cristovao? A kdo jsou Ťupíci? Poslechněte si celý rozhovor.