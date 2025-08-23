V Dobřanech na Plzeňsku boural v autě policista. Po nárazu do osvětlení ho přetočil přes střechu
V Dobřanech na Plzeňsku v sobotu havaroval policista. Na tamním sídlišti narazil s autem do veřejného osvětlení a přetočil se přes střechu. Nehodou se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů, uvedl server Novinky.cz.
„Případem se zabýváme. Bližší informace nebudeme poskytovat,“ citovaly Novinky mluvčí inspekce Andreu Štorchovou. Neuvedla, zda byl policista pod vlivem alkoholou či návykových látek a zda inspekce věc prověřuje jako trestný čin.
Bližší informace nesdělila ani mluvčí plzeňské krajské policie Eva Červenková. Potvrdila pouze, že účastníkem nehody byl policista z krajského ředitelství. Neuvedla ani, zda byl v době nehody ve službě.
Mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková uvedla, že záchranáři u nehody ošetřili muže a s lehčím zraněním ho převezli do zdravotnického zařízení, dodaly Novinky.