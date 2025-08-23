V Dobřanech na Plzeňsku boural v autě policista. Po nárazu do osvětlení ho přetočil přes střechu

V Dobřanech na Plzeňsku v sobotu havaroval policista. Na tamním sídlišti narazil s autem do veřejného osvětlení a přetočil se přes střechu. Nehodou se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů, uvedl server Novinky.cz.

V Dobřanech na Plzeňsku havaroval policista | Zdroj: Hasiči Dobřany

„Případem se zabýváme. Bližší informace nebudeme poskytovat,“ citovaly Novinky mluvčí inspekce Andreu Štorchovou. Neuvedla, zda byl policista pod vlivem alkoholou či návykových látek a zda inspekce věc prověřuje jako trestný čin.

Bližší informace nesdělila ani mluvčí plzeňské krajské policie Eva Červenková. Potvrdila pouze, že účastníkem nehody byl policista z krajského ředitelství. Neuvedla ani, zda byl v době nehody ve službě.

Mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková uvedla, že záchranáři u nehody ošetřili muže a s lehčím zraněním ho převezli do zdravotnického zařízení, dodaly Novinky.

