V druhém kole přijímacích zkoušek nabízí školy přes 25 000 míst. Gymnázia jen necelých 1600

Nepřijatí uchazeči o studium na středních školách mohou od úterý podat přihlášku ve druhém kole přijímacích zkoušek. Čas mají do pátku 24. května do půlnoci, a to elektronicky, poštou i osobně na dané škole.

Praha 20:44 21. května 2024