V Hradci Králové chybí systémové řešení ochrany před povodněmi. Město teď připravuje konkrétní opatření

Radnice v Hradci Králové chystá studii ochrany severozápadní části města před záplavami. Řešit bude především situaci ve čtvrti Plotiště nad Labem, kterou loni v létě několikrát zasáhly rozsáhlé povodně z přívalových dešťů. Na první pohled klidná říčka Melounka tam přesně před rokem zaplavila desítky domů. Do konce prázdnin se pak podobná situace opakovala ještě třikrát. S informacemi přišel Český rozhlas Hradec Králové. Hradec Králové 7:22 17. července 2025

Povodeň opakovaně poničila nově zrekonstruovaný dům a zahradu i Martinu Dědkovi. „Co se týká proudu té vody, tak nejhorší byla asi ta třetí a u čtvrté nás zachránila v podstatě dočasná zeď, kterou jsme postavili z plechu. Díky tomu jsme neměli už vodu na pozemku,“ popisuje Dědek.

Místo provizorní plechové zdi teď lemuje jeho pozemek nová bariéra s pevnými základy. „Postavili jsme si tady trošku pevnější dočasnou zeď, abychom v klidu spali, ale samozřejmě, dokud pořádně nezaprší, tak nevíme, jak hodně to je účinné.“

Hladina Melounky podle Martina Dědka s každým deštěm stoupá. Radši proto teď riskuje konflikt s úřady, než opakování loňských škod.

„Informoval jsem se, co můžeme, co nemůžeme. Máme jí do jednoho metru, což stavební úřad toleruje. Postavili jsme to docela i daleko od Melounky, takže bychom měli splňovat nějaké ty koridory plus minus,“ vysvětluje.

Martin Dědek ale není jediný, kdo se rozhodl sám chránit svůj pozemek před povodněmi. Podobná dočasná opatření podle předsedy Komise místní samosprávy Zdeňka Cvejna (PRO) v Plotištích nad Labem vybudovali i někteří další obyvatelé. Systémové řešení ale zatím, stále chybí.

Protipovodňová studie zatím chybí

„Lidé absolutně žádnou jistotu mít nemůžou, protože v tuhle chvíli se provádí tzv. běžná údržba a svodnice jsou pročištěny, prosekány náletové dřeviny vyklestěny. Nicméně se stále zpracovává protipovodňová studie – opatření, které by to měly řešit,“ přibližuje situaci Zdeněk Cvejn.

Do pořízení zmíněné studie se hradecká radnice pustila i přesto, že dotčené pozemky nejsou v majetku ani ve správě města. Dokument za víc než 1,5 milionu korun má navrhnout konkrétní opatření jak pro Melounku, tak pro další vodní toky v okolí.

„Radnice vybrala zhotovitele, který navrhne opatření nejen pro zdejší vodní tok Melounka, ale i pro Světskou svodnici a Malý Labský náhon. První konkrétní návrhy chce mít město k dispozici v průběhu příštího roku,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Studie má zároveň zhodnotit i změnu odtokových poměrů po stavbě nedalekých dálnic D11 a D35. Výsledkem by měl být seznam opatření, ke kterým se přihlásí město, Povodí Labe, Ředitelství silnic a dálnic nebo Státní pozemkový úřad.