V Hradci Králové se rozpadla koalice na radnici. Čtyři z pěti uskupení vypověděly vzájemnou dohodu

Koalice na hradecké radnici se rozpadla. Čtyři z pěti uskupení požadují odchod senátora a lídra hnutí Rozvíjíme Hradec Jana Holáska z městské rady a vypověděly proto vzájemnou dohodu. Podle nich není schopen týmové práce. Uskupení Rozvíjíme Hradec má celkem tři zastupitele, ne všichni ale půjdou do opozice. Hradec Králové 21:15 3. května 2023

Pětikoalice má 21 mandátů v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu. Nadpoloviční většina činí 19 mandátů, kterými zbývající čtyři strany budou dál disponovat.

Současná koalice tak bude pokračovat dál s většinou v zastupitelstvu, říká primátorka Pavlína Springerová z Hradeckého demokratického klubu.

„V tuto chvíli počítáme s tím, že do opozice odejde pan Holásek. A pan zastupitel Nebeský má možnost se rozhodnout. A počítáme také s tím, že paní náměstkyně Ilona Dvořáková bude pokračovat ve své gesci a v pozici náměstkyně primátorky pro kulturu a cestovní ruch,“ popisuje primátorka.

Koalice by podle ní měla pokračovat se čtyřmi stranami se stejným programem. Čtyři strany koalice jsou podle jejích slov připraveny co nejrychleji po ukončení platnosti koaliční smlouvy podepsat novou koaliční smlouvu, která by měla být obdobou té vypovězené.

Faktický konec koalice by měl nastat po uplynutí 30 dnů od vypovězení koaliční smlouvy, tedy 2. června, myslí si Springerová. Odvolání Jana Holáska z rady města by se mohlo odehrát na nejbližším následném zasedání zastupitelstva 20. června.

„Předpokládáme, že z rekonstrukce vyjde koalice minimálně stejně silná, jako byla ona koalice končící. V nejbližších dnech se budeme scházet s lidmi, jak je zapojit do koaličního projektu,“ uvádí primátorka.

Jednání se podle ní povedou i se zastupiteli Jindřichem Outlým a Monikou Štayrovou, kteří začátkem roku opustili zastupitelský klub ANO a při jednáních zastupitelstva nyní hlasují s koalicí.

Stanovisko lídra hnutí Rozvíjíme Hradec Jana Holáska zjišťujeme. Minulý týden požadoval změnu na pozici náměstka pro kulturu a cestovní ruch, kde chtěl nahradit Ilonu Dvořákovou ze stejného uskupení. Důvodem měla být špatná spolupráce Ilony Dvořákové s hnutím. Ta obvinění odmítla.