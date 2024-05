V Hradci Králové zkolabovala žačka. Snědla bonbony s psychotropní látkou obsaženou v muchomůrkách

Na základní škole v Hradci Králové zkolabovala dívka z druhého stupně poté, co zkonzumovala legálně prodávané bonbony s toxickou látkou. Její kolaps způsobil muscimol, který se vyskytuje v muchomůrkách. Želatinové bonbony se dají bez omezení koupit na internetu, stačí pouze označit, že kupujícímu je více než 18 let. Hradec Králové 12:14 16. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na základní škole v Hradci Králové zkolabovala dívka z druhého stupně poté, co zkonzumovala legálně prodávané bonbóny s toxickou látkou (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Začalo to tím, že dívce začalo být špatně. Pan učitel se ptal, co jí je, ona na to, že to nic není. Pak ji spolužačky odvedly na záchod. Tam hodinu ležela, ale dostala se už do situace, když už i ta děvčata si řekla, že to je za hranou, a šla za paní učitelkou třídní. Ta okamžitě volala záchranku,“ popisuje ředitelka školy Martina Škultétyová situaci, která mohla skončit ještě daleko hůř.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bonbóny s psychotropní látkou obsaženou v muchomůrkách příčinou kolapsu žačky v Hradci Králové

Během hodiny, kterou přiotrávená slečna strávila vleže na toaletách, se kamarádky odhodlávaly celou věc nahlásit. „Ony to bohužel kryly. Kdyby to řekly hned, mohla být ta situace úplně jiná.“

„Je to naprostá bezmoc,“ říká ředitelka Martina Škultétyová s tím, že škola jako taková nemá šanci podobným věcem zabránit. „My máme opravdu malou pravomoc. Nemůžeme žáky šacovat, nemůžeme jim lézt do jejich věcí. A oni nepřijdou do ředitelny a neřeknou, dnes jsem si s sebou přinesl vapovačku nebo bonbonky. K tomu se nepřiznají. A samozřejmě navzájem se kryjí, aby nikdo neměl průšvih. Nikdo nechce být bonzák.“

Škola může působit jen preventivně

A tak škola může působit aspoň preventivně, což také dělá. Preventistka Jana Volfová apeluje především na rodiče. „Otevře se nějaká prodejna, začne se klidně těmi vapovačkami. Kupují si to tam osmnáctiletí, ale za rohem stojí malé děti a snaží se to od nich koupit. Dokud tohle nebude nějak postižitelné, tak si řešení nedovedu moc představit.“

HHC, kratom a nikotinové sáčky v aktovkách. Kolik stojí, jak působí na děti a co dělat při předávkování? Číst článek

„My můžeme na školách dělat opravdu jen prevenci. Když například začaly ty nikotinové sáčky, tak jsem dětem přímo ukazovala, co to s nimi může udělat. Ale stejně tomu nezabráníte. Hlavní součástí řešení tohoto problému musí být rodiče. Musí to být nastaveno v rodině,“ vysvětluje Jana Volfová.

Právě rodiče se o experimentech s volně dostupnými bonbóny s muscimolem dozvěděli tento týden na třídních schůzkách. „A jsou vyděšení. Mluvila jsem teď s deváťáky a ti opravdu celou hodinu jen mlčeli. Tam by byl slyšet upadnout špendlík. A rodiče z toho byli vyděšení.“

Hazard se zdravím

Za obrovský hazard se zdravím považuje prodej bonbonů s muchomůrkou mykoložka Tereza Tejklová. A tohle riziko by bylo o to větší, kdyby šlo o přírodní, a nikoli syntetický muscimol. Každá plodnice totiž podle ní obsahuje jiné množství podobných látek, které se může lišit i několikanásobně.

Sněmovna schválila nová pravidla pro prodej produktů s HHC. Mají být dostupné jen dospělým Číst článek

„Výrobci nejsou schopni garantovat to obsažené množství látky. Protože jde o velmi složitý způsob, jak zjistit, kolik miligramů čeho je v těch houbách obsaženo. Dělá se to laboratorně osvěcováním v jaderném reaktoru, například v Řeži to u nás dělají,“ vysvětluje Tereza Tejklová.

Jestli je muscimol v bonbonech přírodní, nebo syntetický, prodejce na webu neuvádí, zato píše, že se jedná o nejedovatou látku.

Ani s tím mykoložka Tereza Tejklová nesouhlasí. „Samozřejmě při požití většího množství onoho muscimolu může nastat prudká otrava končící právě až komatózními stavy.“

O čemž se tedy ostatně teď přesvědčily i děti na hradecké základní škole. Na želatinové bonbony s výtažkem z muchomůrek už se zaměřila i Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která už si udělala kontrolní nákup a prodejce před případnou pokutou nezachrání ani to, že svůj produkt s muscimolem nabízí jako bonbony pro zahradnické, průmyslové a technické účely.