V Hustopečích nad Bečvou přestal platit stav nebezpečí. Zasažené území je bezpečně izolované
V úterý přestal v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku platit stav nebezpečí. Vyhlásil ho v závěru března hejtman Olomouckého kraje kvůli kontaminaci tamních vod a půdy toxickým benzenem. Karcinogenní látka unikla při vykolejení vlaku, který ji převážel. Další prodloužení stavu nebezpečí hejtmanovi nedoporučila Česká inspekce životního prostředí.
Po chodníku na náměstí v Hustopečích prochází skupinka dětí z mateřské školky. Oblečené mají zelené reflexní vesty, vedou je dvě učitelky.
„Půl roku jsme nemohli chodit na procházky, mohli jsme jenom na zahradu. Je to lepší, když se s dětmi jde na chvilku ven,“ říká učitelka Silvie.
Na zahradě školky je stále měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu. Hodnoty ukazuje nulové. Teoreticky je všechno v pořádku.
„Chceme být klidní a doufáme, že tomu můžeme věřit,“ říká učitelka Vlasta.
Pokračující měření
„Opatření byla provedena a hodnoty jsou v pořádku co se týče vzduchu, vody, půdy, povrchových vod. Veškeré monitorovací zprávy nasvědčují tomu, že je všechno v pořádku, ale pořád tam byl uzavřený takový ten ‚bazén‘. V něm ten benzen je,“ vysvětluje lidovecká starostka Julia Vozáková.
Podle mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecké pracovníci sanační firmy ze znečištěné oblasti odstranili zhruba 110 tun benzenu.
Obce a města na jižní Moravě začínají opravovat hřbitovy, které poničily loňské povodně
Číst článek
„Sanace je od 15. září dočasně přerušená, což umožní získat klíčové podklady pro navržení dalších navazujících sanačních prací. Znovu bude pokračovat už v průběhu tohoto týdne a naváže se na stejný režim, který probíhal před jejich přerušením,“ uvedla Loužecká.
„Cyklostezka bude uzavřena pořád. Budou ještě vydaná opatření obecní povahy,“ připomíná starostka Vozáková. „Co nás trápí nejvíc, to je ta nedořešená otázka kompenzace. Majitelů pozemků, které byly havárií zasažené, je přes 50“ doplňuje.
V pozoru jsou stále i hasiči
Nepřetržitou službu budou i nadále v Hustopečích sloužit také profesionální hasiči.
„Provádíme dále aerační práce na jezeře číslo šest, tedy provzdušňujeme jezero, také neustále monitorujeme prostor a odebíráme vzorky,“ říká velitel štábu Vlastimil Wilder.
Havárii vlaku šetří policie. Nikoho zatím neobvinila.