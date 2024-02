V jeho obci se má zpracovávat lithium. ‚Až teď jsme se dozvěděli o tisících tunách kyseliny,' namítá starosta

Na jedné straně veliké ložisko žádané suroviny, na druhé straně obce, jejich obyvatele a krajina, kde se má těžit lithium. Starosta obce Újezdeček na Teplicku Stanislav Molnár (Za lepší Újezdeček) v rozhovoru pro Český rozhlas sever shrnuje námitky obcí. „V červnu jsme se dozvěděli, že v okolí osady Dukla odkoupila firma Geomet pozemky za miliardu. Teď v prosinci jsme se dozvěděli, že se tam má dovážet 50 tisíc tun kyseliny sírové ročně,“ říká. Rozhovor Újezdeček 7:28 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důl na těžku lithia ve Francii poblíž města Echassierres | Zdroj: Profimedia

Na Cínovci se nachází největší ložisko lithia v Evropě, jsou to tři procenta světových zásob.. Lithium je poměrně vzácná surovina, využívaná hlavně v bateriích. Proč se vám těžba nelíbí?

Souhlasím, že lithium je strategický kov, tak to je, využívá se ve spotřební elektronice i výrobě bateriových článků. Nám se nelíbí samotná těžba, potažmo další doprava a zpracování lithia v teplickém regionu.

Nelíbí se nám celkově ten projekt. Lidé dostávají informace po kusech, nejsou úplné, mění se každý měsíc. To je pro nás špatně, nevíme, jak se v tom orientovat. Celý projekt je strašně špatně čitelný, je složitý, náročný, ojedinělý a my nevíme, co si o tom myslet a jsme trochu zmatení.

O těžbě lithia na Cínovci se mluví už docela dlouho, ale mně se zdá, že hlasy nejvíc dotčených obcí jsou slyšet až v poslední době, v posledním roce. Je to tím, že jste se až v té době dozvěděli, že vás to bude dotýkat a jak?

Ano. My jsme se dozvěděli v červnu 2023, že v okolí osady Dukla, v areálu, kde je firma Desk-form, se prodaly pozemky za zhruba miliardu korun firmě Geomet, která by tam měla stavět zpracovatelský závod.

Okamžitě nastala panika, začalo se řešit, kudy povede doprava a podobně, začali jsme chodit na prezentace společnosti Geomet… Zaplaťbůh můžu říct, že města Košťany, Dubí, Teplice a Újezdeček drží pohromadě a snažíme se proti tomuto projektu bojovat.

Právě u vás v Újezdečku by měl vyrůst podle předpokládaného a posuzovaného plánu zpracovatelský závod na vytěženou surovinu. Měli jste možnost ovlivnit majetkové pohyby pozemků v lokalitě, které se říká Dukla?

Jako obec jsme do toho nemohli zasáhnout, ty pozemky jsou soukromé. Majiteli těch pozemků je společnost Geomet, kterou řídí Martin Pohlodek a jsou tam další členové představenstva. A my jsme zjistili, že přístupové cesty odkoupila společnost MC Centrum, ve které náhodou působí taky pan Podholek a další představitelé Geometu.

Takže zůstává otázka, jestli je ten projekt na Cínovci opravdu ve smyslu ekologie a klimatických změn, anebo to je čistě z ekonomického hlediska pro skupinu lidí možnost, jak si vydělat peníze. Z toho máme právě obavy.

Co se vám na projektu, jak ho Geomet předkládá, nelíbí především?

Nejvíc nás trápí informovanost, která je opravdu špatná. Informace chodí neúplně. Teď jsme se 6. prosince na prezentaci firmy Geomet v Teplicích poprvé dozvěděli, že by se tam na zpracování dovážet 50 tisíc tun kyseliny sírové ročně. O tom Geomet mlčel a právě to jsou informace, které nás nenechávají v klidu.

Pan Podholek v pořadu O čem se mluví v listopadu tvrdil, že vám informace poskytuje neprodleně a úplně... Tohle lithium nezmizí, zájem vytěžit ho z pohledu státu taky nezmizí. Existuje nějaká varianta, která by vám přišla přijatelná?

Lidsky jsem proti všemu. Stejně tak 400 občanů až na jednoho, které jsme obešli v rámci ankety v naší obci a kteří jsou proti výstavbě zpracovatelského závodu.

Pokud si to zastupitelé v Dubí odhlasují a těžbu prosadí, budu to respektovat, i když s tím nebudu souhlasit. Za mě je jediné východisku dopravit vytěžené lithium na místo, jako je bývalý důl Kohinoor nebo do Prunéřova a tam postavit zpracovatelský závod.

Taky je potřeba si uvědomit, jakým způsobem bude zpracování lithia probíhat. Jestli to bude drcení, mletí, chemické zpracování… Je to strašně složité.

Je otázkou času, kdy budeme mít studii proveditelnosti. Tam se dozvíme, jak je to ekonomicky zajímavé. Třeba nás čísla překvapí. A já se samozřejmě budu prát za to, abychom u nás ten zpracovatelský závod neměli.

Už má firma Geomet hotovou studii na posouzení vlivu na životní prostředí (EIA)?

Pokud vím, tak hotová ještě není. Studie proveditelnosti měla být hotová koncem loňského roku, bohužel nám ji Geomet nepředložil, takže čekáme. Potom uvidíme, jak budeme pokračovat dál.

