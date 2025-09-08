V Jičíně začala přestavba ulic Ruská a Poděbradova, radnice ji chystala 10 let. Znovu se otevřou v roce 2028

Rozsáhlá rekonstrukce páteřních ulic Ruská a Poděbradova v Jičíně začne v pondělí 15. září. Řidičům v šestnáctitisícovém městě začnou objížďky. Doprava bude složitější zejména v jižní a západní části města, řekl v pondělí místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL). Rekonstrukce ulic za 257 milionů korun bez DPH patří k největším v novodobé historii Jičína. Dílo by mělo být hotové v roce 2028.

Jičín Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Poděbradovu ulici v Jičíně čeká rozsáhlá přestavba

Poděbradovu ulici v Jičíně čeká rozsáhlá přestavba | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

V první etapě stavbaři na dva měsíce zcela uzavřou Ruskou ulici od křižovatky s ulicí 17. listopadu po most přes řeku Cidlinu. Objížďka povede ulicemi Pod Koželuhy a Raisova. Řidiči mířící do města z obchvatu ve směru od Poděbrad by měli místo Poděbradovy a Ruské ulice využít příjezd Popovickou ulicí.

Další změny v dopravě nastanou na konci letošního roku. Hlavní změnou bude úplné uzavření křižovatky ulic Ruská, 17. listopadu a Na Hrádku v centru města. O dalších dopravních omezeních bude město informovat.

Křižovatka Mileta v Hradci Králové se částečně otevírá. Rekonstrukce za 524 milionů má končit v létě

Číst článek

Radnice rekonstrukci ulic Ruská a Poděbradova ve čtvrti Nové Město chystala přes deset let. Úsek k přestavbě je dlouhý asi 1,1 kilometru a je dopravní tepnou spojující jižní okraj města s centrem a autobusovým nádražím. Začíná u křižovatky pod jezuitskou kolejí v historickém centru a končí u jižního nájezdu na obchvatovou silnici I/16.

Nynější komunikace je zchátralá, inženýrské sítě jsou ve špatném stavu. Dopravně je ulice nepřehledná, parkování nemá řád. Kromě silnice a chodníků budou mít ulice nové inženýrské sítě, zeleň, mobiliář, osvětlení, vzniknou tři kruhové objezdy, místa k parkování.

Stavbaři opraví i schodiště ke kostelu na Novém Městě a vybudují retenční nádrž pro srážkové vody. Součástí stavby je také až tříměsíční předpokládaný archeologický výzkum.

Na financování stavby se bude nejvíce podílet město Jičín, a to částkou 134,7 milionu korun. Královéhradecký kraj, na němž bude přestavba silnice, by měl zaplatit 73,4 milionu korun. Na Vodohospodářskou a obchodní společnost Jičín by mělo připadnout 48,5 milionu korun. Radnice získala na financování dotaci z evropského programu IROP.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme