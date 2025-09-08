V Jičíně začala přestavba ulic Ruská a Poděbradova, radnice ji chystala 10 let. Znovu se otevřou v roce 2028
Rozsáhlá rekonstrukce páteřních ulic Ruská a Poděbradova v Jičíně začne v pondělí 15. září. Řidičům v šestnáctitisícovém městě začnou objížďky. Doprava bude složitější zejména v jižní a západní části města, řekl v pondělí místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL). Rekonstrukce ulic za 257 milionů korun bez DPH patří k největším v novodobé historii Jičína. Dílo by mělo být hotové v roce 2028.
V první etapě stavbaři na dva měsíce zcela uzavřou Ruskou ulici od křižovatky s ulicí 17. listopadu po most přes řeku Cidlinu. Objížďka povede ulicemi Pod Koželuhy a Raisova. Řidiči mířící do města z obchvatu ve směru od Poděbrad by měli místo Poděbradovy a Ruské ulice využít příjezd Popovickou ulicí.
Další změny v dopravě nastanou na konci letošního roku. Hlavní změnou bude úplné uzavření křižovatky ulic Ruská, 17. listopadu a Na Hrádku v centru města. O dalších dopravních omezeních bude město informovat.
Radnice rekonstrukci ulic Ruská a Poděbradova ve čtvrti Nové Město chystala přes deset let. Úsek k přestavbě je dlouhý asi 1,1 kilometru a je dopravní tepnou spojující jižní okraj města s centrem a autobusovým nádražím. Začíná u křižovatky pod jezuitskou kolejí v historickém centru a končí u jižního nájezdu na obchvatovou silnici I/16.
Nynější komunikace je zchátralá, inženýrské sítě jsou ve špatném stavu. Dopravně je ulice nepřehledná, parkování nemá řád. Kromě silnice a chodníků budou mít ulice nové inženýrské sítě, zeleň, mobiliář, osvětlení, vzniknou tři kruhové objezdy, místa k parkování.
Stavbaři opraví i schodiště ke kostelu na Novém Městě a vybudují retenční nádrž pro srážkové vody. Součástí stavby je také až tříměsíční předpokládaný archeologický výzkum.
Na financování stavby se bude nejvíce podílet město Jičín, a to částkou 134,7 milionu korun. Královéhradecký kraj, na němž bude přestavba silnice, by měl zaplatit 73,4 milionu korun. Na Vodohospodářskou a obchodní společnost Jičín by mělo připadnout 48,5 milionu korun. Radnice získala na financování dotaci z evropského programu IROP.