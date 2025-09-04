V Jihlavě se znovu otevřel tunel. Stále zůstávají omezení, práce by měly být hotové do konce září
Jihlavský tunel je opět po dvou měsících otevřen. Řidiči ho mohli začít využívat od středeční desáté hodiny večer. Práce na obchvatu stále nejsou zcela kompletní, řidiči ale mohou na obou stranách projíždět bez omezení i v ranní špičce.
Na silnici byl položen nový asfalt. Řidiči dále mohou očekávat nová svodidla a portály nad silnicí s novou elektroinstalací. Zrekonstruovaný tunel byl také zcela vyčištěn a doplněn novými vodorovnými dopravními značkami.
Přestože tunel je možné využívat téměř bez omezení, práce ještě není zcela kompletní. Na rekonstruovaném úseku, který má téměř pět kilometrů, zůstává ještě několik omezení.
„Práce na severozápadní části obchvatu budou hotové nejpozději do 20. září,“ ujistil Český rozhlas Vysočina mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
Práce na obchvatu se týkají především části u Pístova. Tady dělníci musí opravit most, vyměnit nový povrch vozovky a postavit protihlukovou stěnu. Ta má již postavené základy a chybí už pouze vložit desky.
Kvůli těmto dodělávkám zůstává pár omezení. Řidiči mohou očekávat kyvadlový provoz na semaforech a dočasně je také zrušen nájezd z Pelhřimovské ulice.
Technici museli ve čtvrtek ve večerních hodinách uklidit zhruba 90 značek a poté je v dodávkách odvézt.
Řidiči v Jihlavě mohou tunel znovu využívat od od čtvrtečního rána. Byl zavřený dva měsíce. Doprava byla ve čtvrtek na obou stranách od ranních hodin plynulá.