V Jindřichově Hradci obnoví provoz jednokolejky. Na tratích ale chybí věci, které odnesli fanoušci železnice
Společnosti Gepard Express se podařilo získat potřebné finance na nákup jindřichohradecké úzkokolejky. Dočasně vypomůže i samospráva. Obnovování trati ale teď naráží na drobný problém. Na tratích chybí množství věcí, které pravděpodobně odnosili fanoušci železnice, informoval Český rozhlas České Budějovice.
Stanice úzkokolejky Kaproun leží uprostřed lesů České Kanady a i když už sem tři roky nejezdí vlak, tak tu občas na někoho narazíte. Je tady totiž památník Járy Cimrmana. Cedule s názvem stanice Kaproun zde ale chybí. Za poslední tři roky si zejména železniční fandové odnesli z úzkokolejky mnoho podobných suvenýrů.
Albert Fikáček, majitel společnosti Gepard Express, která teď úzkokolejku získala, teď proto vyhlásil, jak on říká, něco jako obdobu zbraňové amnestie.
„My tu amnestii vidíme v tom, že bychom rádi poprosili různé sběratele, kteří si na památku z lásky k úzkokolejce odnesli určité suvenýry a předměty, že je do spuštění provozu můžou vrátit. Nikdo se na ně nebude zlobit, naopak poděkujeme za jejich úschovu a za ochranu. Jedná se především o ceduli na lokomotivu TU 47 nebo například ceduli zastávky Kaproun,“ popisuje.
Spuštění provozu možná už v září
Spuštění provozu je opravdu na dosah. Gepard Express doplatí 83 milionů za nákup úzkokolejky do konce měsíce. „Co se týká zaplacení kupní ceny, tak ta proběhne včas. Museli jsme požádat o pomoc město Jindřichův Hradec, a to z důvodu, že prodej lehátkových vozů pro jednoho českého nákladního dopravce, přestože jsme vyhráli výběrové řízení, tak se zdržel,“ vysvětluje Fikáček.
Pokud to schválí zastupitelé, je Jindřichův Hradec připravený společnosti krátkodobě zapůjčit 20 milionů korun. „Věříme, že tato lhůta, která je stanovená do konce letošního roku, ani nebude muset být úplně využitá, ale pro případ, že by to bylo nutné využít. Je tam stanovená i zástava, a to na tři nádraží. Jedno nádraží je v Jindřichově Hradci, jedno v Kamenici nad Lipou, jedno v Lovětíně,“ sdělil starosta z Michal Kozár z ANO.
Pokud půjde všechno podle plánu, vyjede první vlak na trať v polovině září.