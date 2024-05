V jižních Čechách bylo asi vidět gustnado. Jev podobný tornádu zvládne odnést i zahradní trampolínu

#KonvektivniSkupina



️Včera odpoledne se obyvatelé obcí Adamov a Hůry severovýchodně od Českých Budějovic mohli setkat se zvláštním jevem. Vyskytlo se zde totiž pravděpodobně tzv. gustnado.



️Vzhled na videu by napovídal, že se jedná o zvláštní typ tornáda, ale není tomu tak.… pic.twitter.com/Z2p90vBRSt — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) May 7, 2024 Jev podobný tornádu mohli lidé pozorovat v pondělí odpoledne severovýchodně od Českých Budějovic. Díky povětrnostním podmínkám vzniklo takzvané gustnado, které vzhledem připomíná tornádo. „Gustnado vzniká na čele bouřky a nepůsobí takovou škodu jako samotné tornádo," vysvětluje pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Renata Uhlíková z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Rozhovor Adamov (Českobudějovicko) 14:18 7. května 2024

Co to je gustnado?

Je to jev, který je podobný tornádu, ale jsou mezi nimi dva rozdíly. Tím hlavním je to, že tornádo vzniká v bouřkové buňce a je s ní vyloženě svázáno. Ale gustnado vzniká na čele bouřky a nepůsobí takovou škodu jako samotné tornádo.

Jak velké škody může gustnado napáchat?

Jejich síla se většinou dostane na IF-0, maximálně na IF-1. To znamená, že mohou odnášet těžší objekty ze zahrad, jako jsou například trampolíny, ale teoreticky by zvládly strhnout i střechu.

Jak jsou gustnada častá?

Stále ještě zkoumáme, jestli to gustnado bylo. Každopádně nejsou úplně vyloučená, ale ani nejsou tak častá. Záleží také na úhlu pohledu. V dnešní době lze říct, že se třeba objevují více, jenom my si jich tolik nevšímáme.

Jsou gustnada častější mimo Českou republiku?

Teoreticky by se měly více objevovat na konvektivních bouřích (bouře velmi silné intenzity –pozn. red.), které se dějí blíže rovníku.