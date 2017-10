V kampani útočí na Bakalu, sám ale kandidovat nemůže. 'Do voleb bych ani nešel kvůli střetu zájmů,' říká Krúpa

Ještě loni sponzoroval Stranu práv občanů, letos se miliardář Pavol Krúpa stal jednou z hlavních tváří strany Dobrá volba. Slovenský finančník přitom ve sněmovních volbách nekandiduje. Na kampaň však straně, kterou loni založil přeběhlík z TOP 09 Pavol Lukša, daroval přes milion korun. Proč se Krúpa angažuje v české politice a jaké zájmy sleduje? „Chci vrátit vytunelované peníze zpět do Česka,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Praha 15:00 15. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský finančník Pavol Krúpa sám ve volbách nekandiduje, podporuje však stranu Dobrá volba | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Proč jste si vybral zrovna stranu Pavola Lukši Dobrá volba?

Dobrá volba je mladou stranou, jejíž členové chtějí racionálně řešit všechna potřebná témata společnosti. Proto jsou jejími lídry lidé z řady různých odvětví, rozumí profesně mnoha oborům. Je to především tým lidí, kteří mají chuť se angažovat v politice, chuť v této zemi něco změnit a reálný zájem aktivně pracovat na řešení konkrétních věcí. Podporuji všechny, kdo mají skutečný zájem věci opravdu řešit.

Straně jste daroval už přes milion korun. Podle aktuálních předvolebních průzkumů ale Dobrá volba nemá šanci v letošních volbách uspět. Nejsou to tedy tzv. vyhozené peníze?

Průzkumy ale zároveň ukazují, že čtvrtina občanů, kteří se chystají k volbám, ještě není rozhodnuta. Lidé se rozhodují i poslední dny před volbami.

Kolik peněz plánujete ještě straně přispět?

Kolik bude třeba. Ale raději, než abych vkládal vysoké částky do marketingové kampaně, která je ve finále hrazena z prostředků občanů, chci dát peníze přímo lidem. Proto se občanů ptáme, co by v jejich kraji chtěli změnit, co by jim usnadnilo život. Třeba nová silnice, zastávka, školní hřiště, kulturní dům, zkrátka jaká mají přání. Po konci kampaně vybereme konkrétní přání lidí a některá z nich osobně zafinancuji. To má podle mě pro občany větší smysl.

Plánujete nějaké další podobné aktivity, jako byla antikampaň proti Zdeňku Bakalovi?

Billboardová kampaň s podobiznou Zdeňka Bakaly je apelem na všechny, kdo mohou řešit kauzu desítek miliard vytunelovaných korun. Bakala je jakýmsi symbolem tunelářství a hlavní programovou prioritou Dobré volby je vrácení neoprávněně vyvedených peněz zpět do státního rozpočtu, zpět lidem, a zároveň zabránění dalšímu tunelování. Vyvedené miliardy mohou být zdrojem například pro výstavbu desítek nových zdravotnických zařízení, škol nebo sportovišť. Další podobné aktivity zvažujeme.

Právníci Zdeňka Bakaly ale obžalobu z tunelování OKD ve vyjádření pro Radiožurnál odmítli. Podle nich k „nedůvodnému obohacení“, jak tvrdí obžaloba, nedošlo.

O tom ať rozhodnou soudy, z naší strany byla k příslušným orgánům podána řada podnětů k prošetření.

Antikampaň proti Zdeňku Bakalovi se objevila například v Ostravě, Brně nebo Ústí nad Labem (na snímku). Stojí za ní skupina slovenského finančníka Pavola Krúpy | Foto: Hana Mazancová | Zdroj: Český rozhlas

Dar pro Zemanovce

Ještě loni jste skrze svou společnost Arca Capital Bohemia daroval 300 tisíc korun Straně práv občanů (SPO). Proč? Souvisí to s vaší podporu prezidenta Miloše Zemana?

Ano, bylo to vyjádření podpory panu prezidentovi.

Proč nyní ta názorová změna od SPO k Dobré volbě?

Podporuji všechny, kdo mají zájem konat ve prospěch Česka. Proto ze svých vlastních zdrojů podporuji nejen Dobrou volbu, ale i jiné subjekty, a to nejen ty politické.

Jsou parlamentní volby váš cíl, nebo se zaměříte spíše na krajské volby?

Primární jsou pro nás parlamentní volby a po volbách zvážíme, jaké budou naše kroky a priority.

Mluvíte v množném čísle… Můžete tedy ještě jednou vysvětlit, jaký je váš vztah ke straně? Jste pouze sponzor nebo máte rozhodovací pravomoc? Podílíte se na její strategii?

Stranu podporuji finančně a zároveň jí pomáhám rozvíjet myšlenky, co a jakým způsobem udělat lépe na základě svých životních i byznysových zkušeností. Žádnou rozhodovací pravomoc nemám. Dobrá volba je demokratická strana a podle toho se také odvíjí strategické rozhodování.

Zapojujete se jako v Česku stejně i do politiky na Slovensku?

Aktuálně pouze v Česku.

Co je tedy podle vás největší problém Česka? Jaký je váš zájem v politice?

Chceme vrátit vytunelované peníze zpět lidem do Česka. Už několik let se o to intenzivně snažíme všemi dostupnými způsoby. V Česku i v zahraničí jsme podali řadu podnětů, žalob a trestních oznámení k prošetření nestandardních finančních operací. Ukázalo se, že z titulu soukromého subjektu to není možné, k tomu je třeba součinnost politiků, podpora ze strany státu. Ti ale namísto reálné činnosti pouze slibují, nejčastěji právě v předvolebním období. Přitom například v případě OKD bylo vytunelováno minimálně 125 miliard korun, v kauze Agrobanka získala neoprávněně americká skupina General Electric 50 miliard korun.

Do české politiky vstupuje stále více podnikatelů. Nejde ale jen o prosazování vlastních zájmů? Co si o tom myslíte?

Každý, komu není lhostejné, co se v České republice děje, každý, kdo má zájem něco změnit a věci řešit, má právo se v politice angažovat. K tomu nám dává Ústava prostor. Nezáleží na tom, zda je člověk filosof, prodavač nebo podnikatel. K tomu, aby se jejich moci nezneužívalo, jsou zde orgány činné v trestním řízení. Jelikož chci ale - vzhledem ke svým aktivitám - předejít případnému střetu zájmů, osobně za Dobrou volbu nekandiduji.

Kandidovat ani nemůžete, protože nemáte české občanství. Požádáte o něj?

Už jsem o občanství požádal, jeho schválení je stále v procesu. Ale i kdybych české občanství měl, nekandidoval bych, jak jsem řekl.

Nesnažíte se - podobně jako předseda hnutí ANO a někdejší vlastník Agrofertu Andrej Babiš - kumulovat moc?

Dříve docházelo k tomu, že byly politické strany v Česku finančně podporovány netransparentně a vedlo to často k dalekosáhlým kauzám. Podle mého názoru je naopak pozitivní, že dnes lidé vědí, kdo za jakou stranou finančně stojí a díky tomu se mohou rozhodnout, komu svěří svoji důvěru. Rozhodně se nesnažím kumulovat moc.

Rozhovor s Pavolem Krúpou probíhal po emailu.