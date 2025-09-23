V Karlovarském kraji meziročně klesl počet cizinců. Přes polovinu z nich tvoří Ukrajinci
V Karlovarském kraji žilo ke konci loňského roku 36 021 cizinců včetně azylantů. Polovina z nich jsou Ukrajinci. Ačkoli se počet cizinců v Karlovarském kraji meziročně mírně snížil, v dlouhodobém vývoji se podíl cizinců v Karlovarském kraji postupně zvyšuje. Ke konci roku 2024 cizinci tvořili 12,3 procenta celkového počtu obyvatel. V Česku má Karlovarský kraj třetí největší podíl cizinců po Praze (25,3 procenta) a Plzeňském kraji (13,1 procenta).
Na základě údajů od Ředitelství služby cizinecké policie o tom informovala karlovarská pobočka Českého statistického úřadu.
V posledních třech letech počet cizinců, kteří žili v Karlovarském kraji, a to včetně azylantů, klesal. V roce 2022 jich v kraji žilo 38 556, o rok později 36 204 a na konci roku 2024 to bylo 36 021. Snižuje se ale i celkový počet obyvatel kraje, kterých bylo na konci loňského roku 293 195.
Nejpočetnější skupinu cizinců v kraji tvořili Ukrajinci, kterých zde k 31. prosinci 2024 žilo 18 175. To představuje více než polovinu (50,5 procenta) všech cizinců v Karlovarském kraji. U Ukrajinců jsou také podle statistik největší výkyvy, například mezi roky 2022 a 2023 jich ubylo 2636, tedy o více než 12 procent.
Mezi další početně zastoupené skupiny patřili Vietnamci (18,4 procenta), Slováci (6,5 procenta), Rusové (5,4 procenta) a Němci (4,4 procenta).
Průměr 39,4 let
Z pohledu okresů žije největší počet cizinců v okresech Karlovy Vary (44,5 procenta všech cizinců v kraji) a Cheb (43,8 procenta). Naopak v okrese Sokolov žilo pouze 11,7 procent cizinců v kraji.
Věkové složení cizinců ukazuje, že největší zastoupení mají lidé v produktivním věku (15–64 let), kteří tvoří 75,9 procenta všech cizinců v kraji. Děti do čtrnácti let tvoří 14,4 procenta a senioři ve věku 65 a více let 9,7 procenta.
Průměrný věk cizinců v kraji činil na konci loňského roku 39,4 let a meziročně vzrostl o 0,6 roku. Nejstarší cizinci žijí v okrese Karlovy Vary s průměrným věkem 40,4 roku, kde je také nejvyšší podíl seniorů-cizinců (11,9 procenta).
Z hlediska pracovních vztahů bylo k 31. prosinci 2024 v kraji evidováno 19 189 pracovněprávních vztahů cizinců, přičemž více než polovina se týkala žen. Nejvíce zastoupenými zaměstnanci byli Ukrajinci (43,0 procenta) a Slováci (13,4 procenta).
Kromě toho mělo 5396 cizinců platné živnostenské oprávnění. V této kategorii jsou nejaktivnější Vietnamci, kteří tvoří více než polovinu cizinců se živnostenským oprávněním. Za nimi jsou pak opět Ukrajinci.