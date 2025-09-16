V Karlových Varech monitorují po pádu stromu i další, zda nemají napadené kořeny nebo kmen
Pohledem i sondami kontrolují zaměstnanci Lázeňských lesů a parků stromy ve městě. Na starosti jich mají tisícovky. Kontroly jsou ale teď ještě častější. Společnost tím reaguje na incident, kdy strom v centru města spadl při trzích na stánky. Podle správce zeleně ale ne všechny kontroly problémy odhalí a k pádu zdánlivě zdravých stromů může náhle dojít.
Martin Jiřík, technik společnosti Lázeňské lesy a parky, obchází stromy a měří u nich pomocí tomografu, jak na tom jsou jejich kmeny. „Kolega poklepem zjistí, jak na tom daný strom je. Na tomografu pak krásně vidíme, kde je v kmeni problém.“
Strom, který Jiřík právě změřil, vykazuje na tomografu zelené, žluté, červené a modré barvy. Kdyby byla ale v pořádku, tak celý průměr je zelený. Ostaní barvy znamenají problém jako například potenciální hnilobu, proto bude muset být podle Jiříka tento konkrétní strom pokácený.
„Je to houbová choroba, dřevomor, která může napadnout strom. Plodnice té houby vypadají jako černé výstupy, takže jde i pohledem zjistit, že strom není v pořádku. Ale někdy postihuje dřevomor kořeny, kde to nevidíme,“ říká zahradnice Lázeňských lesů a parků Monika Jarošová.
Problém napadení kořenů se vyskytl právě u stromu, který spadl v Smetanových sadech. Takto poškozené stromy pak mohou spadnou i za slunečného počasí bez větru. Houba se může do kořenů dostat například tím, že se u něj kope a zasáhnou se kořeny.
Další stromy, které Jiřík kontroluje už vychází na tomografu zeleně, takže se nemusí kácet.