V Karlových Varech senioři pečují o zeleň. Zaměstnává je městská společnost Lázeňské lesy a parky
V Karlových Varech pomáhají s údržbou zeleně aktivní senioři. V centru města se starají hlavně o keře a květinové záhony. V sezoně pomáhají zahradníkům z městské společnosti Lázeňské lesy a parky, popisuje Český rozhlas Karlovy Vary.
„Teď tedy řežu nálet v rohu, protože to už nejde vykopat. Tyhle nálety jsem pořezal, a pak se budu tady na té straně zbavovat bodláků, trávy, prostě plevele,“ říká brigádník, zahradník Zdeněk Valena, který ošetřuje zeleň u podchodu mezi dolním nádražím a Masarykovou ulicí v Karlových Varech.
„Hází mi sem plechovky od piva, to taky všechno vyklízím. Okolo chodí všelijací ‚experti‘, kteří to vždycky hodí do toho křoví. Když už tady jsem, samozřejmě to uklidním,“ popisuje Valena.
„Já to dělám, abych měl trošku pohybu. A abych neseděl pořád doma. A peníze jsou taky důležité. Je mi 71, takže důchod už mám nějaký čas. A zas tak moc se nezvyšuje, abych si nepotřeboval ještě přivydělat,“ vysvětluje.
S Lubomírem Štikou jsme v centru Karlových Varů. Upravuje živý plot, který je zarovnaný jako podle pravítka.
„Já jsem takovej pünktlich, takže všechno musí být rovné. Nejdřív to zarovnám o obrubník a potom vezmu horizontální plochu, abych to měl rovné. A pak už jen ladím rovinku, aby to bylo rovné ze všech stran,“ popisuje stříhání živého plotu.
Lubomír Štika nemá mechanické nůžky, ale bateriové. „Ono to taky něco váží, takže to mám zároveň jako posilování,“ říká. Pro Lázeňské lesy a parky pracuje třetí rok.
„A jsem tomu rád, protože jsem na čerstvém vzduchu. Já má rád pohyb, jsem vášnivý turista, takže to je moje. V průměru pracuju tři hodiny. Zhruba od devíti do oběda, tak do dvanácti, do půl jedné,“ dodává Štika.
Na brigádníky dohlíží hlavně zahradnice Lázeňských lesů a parků Monika Jarošová.
„Původně jsme pánů seniorů měli více, ale zůstali nám natrvalo tito dva a jsou bezvadní. Zastávají údržbové práce, to znamená střih keřů a pletí,,“ chválí brigádníky Jarošová.
„Pánové už z minulých let vědí, která místa je potřeba udržovat. Jsou ale tak výkonní, že oblast zvládnou poměrně rychle, a potom pro ně není problém ani přejíždět i na jiné úseky Karlových Varů,“ dodává Jarošová.
Lázeňské lesy a parky ale shánějí i nové brigádníky. „Pár zájemců jsme měli, ale nevydrželi nám. Potřebujeme lidi, kteří se zaučí a kteří nám vydrží, protože práce ubývá se zaučováním,“ říká Jarošová.
Brigádníci pomáhají v lázeňských lesích a parcích se zahradnickými pracemi od dubna do října.