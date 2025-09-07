V Karolince na Vsetínsku mohli obyvatelé vidět nad sjezdovkou vrtulník. Usazuje díly nové lanovky
V Karolince na Vsetínsku vzlétla v tomto týdnu nad tamní sjezdovku několikrát helikoptéra. Na víc než kilometr dlouhý svah usazovala části nové čtyřsedačkové lanovky. Ta dříve sloužila v dalším beskydském areálu Bílá. Náročnou práci sledovaly desítky místních lidí.
„Já jsem měl v minulosti možnost vidět už nějaké takovéto stavby, ale určitě ne u nás, takže proto jsem si ten čas našel na tohleto. A samozřejmě jsem zprostředkoval zážitek vnukovi ať z toho taky něco má, protože ten kopec budeme určitě hojně využívat,“ říká pro Český rozhlas Zlín Karel, který drží v náručí dvouletého vnuka. Společně se dívají k obloze, pozorují vrtulník. Stejně jako Jana a Pavel z Brna.
„My jsme jeli náhodou kolem. Je to výborné. Určitě nás nebudou tolik bolet nohy,“ říká Pavel.
Provozovatel Jan Dudek právě slezl z jednoho ze sloupů, na kterém pomáhal upevňovat části lanovky. „Požadavek byl, že musíme zajistit někoho, kdo se nebojí vylézt na sloup, kdo je k tomu proškolený, takže lezeme a pomáháme,“ říká Dudek.
„Dneska stavíme sedm sloupů, dohromady jich je deset plus horní a spodní stanice. Lanovka je na kontrolu, na revize všeho daleko náročnější, než vleky. Přece jenom je to lanovka, je to zařízení dráhy, to znamená, že se k tomu přistupuje podobně jako třeba k vlaku nebo k metru. Ty normy a všechny věci s tím spojené jsou opravdu přísné, což je samozřejmě správně,“ popisuje provozovatel nové lanovky.
Zdaleka není hotovo
„Když se osadí všecky sloupy, hlavy, kladkové baterie, tak máme za sebou velký kus práce a teď už to je o montáži spodní a horní stanice a nějakých věcech kolem. Natahování lana atd. Myslím si, že to stihneme a nepřipouštíme si nic jiného,“ říká Dudek.
„Kapacita nové lanovky je papírově dvojnásobná. Prakticky určitě nebude chrlit dvojnásobné množství lyžařů a ta rychlost nebude tak rychlá jako vlek, ale pojede nějakých 2,5 metru za sekundu. Nevím, jestli si to lyžaři dokážou představit, ale bude zkrátka rychlá. Bude taky záležet na tom, jak se nám podaří udělat nástup a výstup a jak šikovní budou sami lyžaři,“ říká Jan Dudek.
Zatím je třeba z prudké sjezdovkyscházet dolů pěšky. Nahoru lyžaře vyveze lanovka v polovině prosince.