V Kladně začala stavba prvního českého nádraží v podobě dřevostavby. Otevře se příští rok na podzim

Zhruba na konci příštího roku by mohli začít cestující v Kladně využívat novou nádražní budovu. Na hlavním nádraží ji ve středu začala stavět Správa železnic. Historické nádraží se loni bouralo, protože ho nešlo propojit s podchody a výtahy. Nové nádraží bude navíc bezbariérové.

Kladno Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Správa železnic spustila stavbu nového kladenského nádraží

Správa železnic spustila stavbu nového kladenského nádraží | Zdroj: Správa železnic

Nádraží bude podle autora návrhu Jakuba Cíglera jako první u nás dřevostavbou. Budova bude podle architekta kombinovat právě dřevo se sklem a počítá i se zelenou střechou.

Přehrát

00:00 / 00:00

Na hlavním nádraží v Kladně začala stavba nové odbavovací budovy. Pokračuje tak modernizace trati do Prahy

Uvnitř nádraží se dostanou lidé do podchodu k nástupištím. V hale bude ale také kavárna nebo restaurace a automaty se studeným jídlem.

Nádraží má být dokončené nejpozději 31. října 2026. Ředitel Správy železnic Jiří Svoboda ale říká, že by to rádi stihli už v září. Příští rok za budovu zaplatí 150 milionů korun.

Vedle nádraží má Správa železnic ve spolupráci s Kladnem postavit také nové parkoviště pro 250 aut. Kdy ale začne jeho stavba a kdy bude hotové, ještě není jasné.

Provoz ve stanici

Historické nádraží nechala Správa železnic zbourat v loňském roce, protože by starou budovu nedokázala propojit s podchody a výtahy. Jedním z cílů nového nádraží byla navíc bezbariérovost.

Aktuálně cestující využívají nová nástupiště, ke kterým se dostanou podchodem. Jinak je tu ale spoustu plotů, které omezují, kudy mohou lidé projít a kam vidět. Na místě jsou dělníci v reflexních vestách, bagry a další stavební stroje.

Nová nástupiště i lávka příští rok, celá rekonstrukce smíchovského nádraží má být hotová v roce 2028

Číst článek

Podchod by měl vést časem i na druhou stranu nádraží, kde má developer v budoucnu postavit nové byty a Kladno by mělo opravit také železniční přejezd ve Wolkerově ulici, přes kterou vlaky na nádraží jezdí.

Trať do Prahy

Stavba nové Nádražní budovy v Kladně je součástí modernizace trati z Prahy, včetně vybudování odbočky na Letiště Václava Havla. Na letiště by se měli cestující dostat vlakem po roce 2030.

Celou trasu z Kladna až na Masarykovo nádraží má Správa železnic rozdělenou celkem do 11 úseků a jejich stavby probíhají souběžně. Poslední dokončený je v centru metropole – nová stanice Praha-Bubny a zastávka Výstaviště.

Brzy by podle ministerstva dopravy měla začít také stavba úseku z Kladna do pražské Ruzyně. Samotnou odbočku na letiště ještě železničáři stavět ale nezačali – ta přijde na řadu za asi dva nebo tři roky.

Františka Rohlíčková, kvr Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme