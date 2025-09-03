V Kladně začala stavba prvního českého nádraží v podobě dřevostavby. Otevře se příští rok na podzim
Zhruba na konci příštího roku by mohli začít cestující v Kladně využívat novou nádražní budovu. Na hlavním nádraží ji ve středu začala stavět Správa železnic. Historické nádraží se loni bouralo, protože ho nešlo propojit s podchody a výtahy. Nové nádraží bude navíc bezbariérové.
Nádraží bude podle autora návrhu Jakuba Cíglera jako první u nás dřevostavbou. Budova bude podle architekta kombinovat právě dřevo se sklem a počítá i se zelenou střechou.
Na hlavním nádraží v Kladně začala stavba nové odbavovací budovy. Pokračuje tak modernizace trati do Prahy
Uvnitř nádraží se dostanou lidé do podchodu k nástupištím. V hale bude ale také kavárna nebo restaurace a automaty se studeným jídlem.
Nádraží má být dokončené nejpozději 31. října 2026. Ředitel Správy železnic Jiří Svoboda ale říká, že by to rádi stihli už v září. Příští rok za budovu zaplatí 150 milionů korun.
Vedle nádraží má Správa železnic ve spolupráci s Kladnem postavit také nové parkoviště pro 250 aut. Kdy ale začne jeho stavba a kdy bude hotové, ještě není jasné.
Provoz ve stanici
Historické nádraží nechala Správa železnic zbourat v loňském roce, protože by starou budovu nedokázala propojit s podchody a výtahy. Jedním z cílů nového nádraží byla navíc bezbariérovost.
Aktuálně cestující využívají nová nástupiště, ke kterým se dostanou podchodem. Jinak je tu ale spoustu plotů, které omezují, kudy mohou lidé projít a kam vidět. Na místě jsou dělníci v reflexních vestách, bagry a další stavební stroje.
Podchod by měl vést časem i na druhou stranu nádraží, kde má developer v budoucnu postavit nové byty a Kladno by mělo opravit také železniční přejezd ve Wolkerově ulici, přes kterou vlaky na nádraží jezdí.
Trať do Prahy
Stavba nové Nádražní budovy v Kladně je součástí modernizace trati z Prahy, včetně vybudování odbočky na Letiště Václava Havla. Na letiště by se měli cestující dostat vlakem po roce 2030.
Celou trasu z Kladna až na Masarykovo nádraží má Správa železnic rozdělenou celkem do 11 úseků a jejich stavby probíhají souběžně. Poslední dokončený je v centru metropole – nová stanice Praha-Bubny a zastávka Výstaviště.
Brzy by podle ministerstva dopravy měla začít také stavba úseku z Kladna do pražské Ruzyně. Samotnou odbočku na letiště ještě železničáři stavět ale nezačali – ta přijde na řadu za asi dva nebo tři roky.