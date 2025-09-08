V Klatovech začali stavět novou dva kilometry dlouhou stezku. Má spojovat město s letištěm

V Klatovech začala stavba nové stezky pro chodce a cyklisty. Bude dlouhá přes dva kilometry, začne u kruhového objezdu u nemocnice a lidé se po ní bezpečně dostanou až ke klatovskému letišti.

Klatovy Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Klatovy (ilustrační foto)

Cyklostezka nás vyjde zhruba na 22 milionů korun, popsal místostarosta Chroust (ilustrační foto) | Foto: Martin Polívka | Zdroj: Profimedia

„Cyklostezka začne na konci Klatov a dojde až do Chaloupek. To je akce, na kterou nám dává příspěvek i Plzeňský kraj, který má také své plány v oblasti cyklotras a cyklostezek. Vyjde nás zhruba na 22 milionů korun, přičemž Plzeňský kraj by nám měl dát něco přes deset milionů korun,“ říká místostarosta Václav Chroust z ODS.

Jitka Englová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme