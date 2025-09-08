V Klatovech začali stavět novou dva kilometry dlouhou stezku. Má spojovat město s letištěm
V Klatovech začala stavba nové stezky pro chodce a cyklisty. Bude dlouhá přes dva kilometry, začne u kruhového objezdu u nemocnice a lidé se po ní bezpečně dostanou až ke klatovskému letišti.
„Cyklostezka začne na konci Klatov a dojde až do Chaloupek. To je akce, na kterou nám dává příspěvek i Plzeňský kraj, který má také své plány v oblasti cyklotras a cyklostezek. Vyjde nás zhruba na 22 milionů korun, přičemž Plzeňský kraj by nám měl dát něco přes deset milionů korun,“ říká místostarosta Václav Chroust z ODS.