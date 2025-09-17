V Klímkovicích u Ostravy bourají starou požární stanici. Do nové se přesune i městská policie
V lázeňském městě Klimkovice nedaleko Ostravy stavbaři bourají hasičskou zbrojnici v Požárnické ulici. Demolicí vznikne prostor pro výstavbu nové zbrojnice za zhruba 50 milionů korun. Jde o letošní největší zahájenou investici města. Oznámila to mluvčí radnice Ivana Gračková. Nová zbrojnice by měla být hotová v roce 2027.
Bourací práce navázaly na letní přeložky inženýrských sítí a vyklizení objektu. „Demolicí startuje investice, o které se v Klimkovicích mluví mnoho let. Hasiči, kteří neúnavně slouží městu i okolí, tím získají zázemí, které odpovídá dnešním nárokům,“ uvedl starosta Jaroslav Varga (Občané Klimkovic). Připomněl, že loni dobrovolní hasiči pomáhali nejen u požárů a dopravních nehod, ale i při povodních.
„Novou zbrojnici potřebujeme, protože současný objekt technologicky přestal stačit,“ uvedl místostarosta Ondřej Mika (Společně pro Klimkovice), který zároveň velí jednotce dobrovolných hasičů.
Zahájená demolice navíc podle mluvčí ukázala, že budova byla ve výrazně horším technickém stavu, než se původně předpokládalo. „Techniku a vybavení jsme na přechodnou dobu přesunuli do náhradního zázemí. Výjezdy držíme v režimu, který neohrožuje dojezdové časy,“ doplnil Mika.
Nový objekt má zajistit moderní zázemí pro výjezdovou jednotku hasičů. Jeho součástí budou také šatny, sušárny, zbrojnice, místo pro techniku i prostory pro práci s mládeží. V budově bude i městská policie, která dosud sídlí v nevyhovujících prostorách zámku.