V korupční kauze exprimátora Chomutova se bojuje o důkazy, jež u obviněného advokáta zajistila policie

Do kauzy možné korupce a machinací s veřejnými zakázkami kolem bývalého primátora Chomutova Marka Hrabáče (dříve ANO) mohou podle zjištění iROZHLAS.cz promluvit nové důkazy. Kriminalisté je při zásahu loni v srpnu zajistili u obviněného advokáta. Protože však podléhají advokátní mlčenlivosti, policie s nimi nemůže nakládat. O jejich použití pro vyšetřování rozhodne soud. Praha 5:00 30. května 2025

Stíhaný exprimátor Chomutova Marek Hrabáč | Zdroj: ČTK / Hájek Ondřej

Při zásahu ústecké krajské kriminálky 6. srpna 2024 zaklepali detektivové i na dveře chomutovské advokátní kanceláře Kindl & Partneři. Spoluvlastní ji bývalý děkan plzeňských práv Milan Kindl a jeho syn Tomáš. Druhému jmenovanému kriminalisté předali usnesení o zahájení trestního stíhání.

Bývalý primátor Chomutova Hrabáč byl propuštěn z vazby. Hrozí mu až 12 let vězení Číst článek

Současně na místě zajistili server s advokátními spisy a notebook. U prohlídky podle zákona asistoval zástupce České advokátní komory, protože takové dokumenty podléhají advokátní mlčenlivosti. Představitel komory na místě odepřel souhlas, aby detektivové mohli důkazy použít pro vyšetřování.

Kriminalisté v tuto chvíli nevědí, co se na nosičích nachází. Případně zda jsou pro objasnění korupčního případu důležité. Aby to zjistili, musí na to kývnout soud.

Sporem o dokumenty se bude podle zjištění iROZHLAS.cz zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem. Jednání proběhne v červnu.

‚Těžko chápu, proč mě stíhají‘

„Soud v tomto speciálním typu řízení bude rozhodovat, jestli listiny podléhají advokátní mlčenlivosti, nebo jestli je můžeme použít jako důkaz v našem trestním řízení. Soud nám to posvětí, nebo neposvětí,“ potvrdil dozorový žalobce Jan Svoboda z Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem.

Tajemník ČAK Petr Čáp. | Foto: Česká advokátní komora

Přesnou povahu důkazů zná pouze zástupce České advokátní komory, který byl u prohlídky. Komora bude u soudu coby jedna ze stran. „Zajištěné digitální nosiče budou předmětem znaleckého zkoumání. Na základě jeho výsledků sdělí ČAK své stanovisko nejdříve soudu při zasedání,“ sdělil iROZHLAS.cz k možnému vydání důkazů její tajemník Petr Čáp.

Obviněný advokát Tomáš Kindl považuje zásah policie za takzvané rybaření. V trestním žargonu se takovým úkonem rozumí snaha policie bez předchozích indicií nalézt cokoliv, co by mohlo sloužit jako důkaz pro vyšetřování. Kindla v této kauze stíhají kriminalisté kvůli zkrácení daně, poplatku a podobné povinně platby.

„Je pro mě špatně pochopitelné, že mi je kladeno za vinu, že jsem přiznával daň, o které se policejní orgán domnívá, že ji měl platit někdo jiný. Tím jsem mu prý neplacení daně umožnil, a tak mám být spolupachatelem jeho krácení daně,“ řekl Kindl. Dodal, že nikdo z dalších obviněných není klientem jeho advokátní kanceláře.

Obviněných 14 lidí a pět firem

Server iROZHLAS.cz už dříve upozornil, že policie v souvislosti se zásahem coby možný výnos z trestné činnosti zaplombovala pozemky firmy Union Aerospace Corporation, ve které Tomáš Kindl figuruje. Pokud se u případného trestního soudu prokáže advokátova vina, stát je může použít jako náhradu škody.

ANO vyloučilo chomutovského primátora Hrabáče, jako volební lídr v kraji ho nahradí exministr Brabec Číst článek

Policie v kauze obvinila 14 lidí a pět firem. Podle náměstkyně ústeckého krajského žalobce Kateřiny Doušové vytvořili zhruba dva roky fungující korupční systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody. Údajným cílem bylo manipulovat veřejné zakázky týkající se především dopravních staveb ve prospěch vybraných firem.

Jak na základě usnesení o zahájení trestního stíhání popsaly Seznam Zprávy, hlavními postavami údajné korupční skupiny byl tehdejší chomutovský primátor Marek Hrabáč (tehdy ANO), tamější podnikatel Ladislav Šmucr a tehdejší ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libor Tačner.

Kriminalisté dále stíhají ředitele chomutovské městské policie Tomáše Doudu, nyní už exředitelku chomutovského zooparku Věru Fryčovou či také už bývalého radního Karlovarského kraje Petra Bursíka (ODS). Podle policie se zmanipulovalo devět zakázek za 25 milionů korun. Součástí výnosu údajné trestné činnosti má být i zmíněné krácení daní.

Vyšetřování do léta neskončí

„Stále nebyly vyhodnoceny veškeré zajištěné elektronické přístroje. Vyhodnocuje se komunikace mezi obviněnými, jsou vyslýcháni svědci. Není možné říct, kdy bude vyšetřování dokončeno, ale určitě ne v první půli tohoto roku,“ popsal stav řízení dozorový žalobce Jan Svoboda. Jeden z obviněných s policií spolupracuje, ostatní vinu odmítají.

Bývalý primátor Chomutova Marek Hrabáč měl být jedničkou hnutí ANO v loňských volbách do zastupitelstva Ústeckého kraje, ale vedení hnutí ho krátce po jeho obvinění z kandidátky vyškrtlo. Předsednictvo ANO současně Hrabáče kvůli korupční kauze vyloučilo z hnutí.

„Předsednictvo vyzvalo krajskou organizaci hnutí ANO, aby urychlila proces odvolání Marka Hrabáče z funkce primátora Chomutova a radního Ústeckého kraje,“ řekl k tomu tehdy předseda hnutí Andrej Babiš. Hrabáče coby lídra nahradil bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec, který se po volbách stal hejtmanem