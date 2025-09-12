V Krkonoších hlídá vjezd aut do chráněných oblastí devět kamer. Správa národního parku plánuje další
Vjezd automobilů na horské silnice a cesty v Krkonošském národním parku bude hlídaný přísněji než doposud. Správa parku instaluje u cest nové kamery, které budou nepřetržitě sledovat, jaká auta do chráněných území vjíždí. Přibývá totiž řidičů, kteří zákazy nerespektují. V terénu už je v provozu devět kamer a není to konečný počet, do konce letošního roku přibyde další.
„Je to online zaznamenání. To znamená, kamera, která přečte SPZ a zašle informaci s fotografií do systému,“ vysvětluje pro Český rozhlas Hradec Králové Josef Taláb, pracovník správy Krkonošského národního parku KRNAP.
Systém dokáže rozeznat jednotlivá auta a jednotlivá povolení. „V případě, že je to auto známé, jede legálně, má nějakou povolenku, tak prakticky zapomínáme ten systém. Je to jenom statistický údaj. V případě, že to auto neznáme, tak si tu informaci přebírá pracovnice státní správy,“ doplňuje.
Obce na území národního parku mají s dopravou bohaté zkušenosti a podle některých dosahuje v poslední době kritické úrovně. „Hlavní myšlenka je, že Krkonoše jsou Národní park a není normální po horách jezdit v tak extrémní míře jako to je teď,“ vysvětluje mluvčí národního parku Radek Drahný.
„V těch posledních letech už to bylo opravdu extrémní, hlavně tady tenhle úsek z obce ze Strážného na hřebeny. Opravdu jsme dlouhodobě volali po tom, aby se to nějakým způsobem regulovalo nebo začalo s nějakou částečnou regulací dopravy,“ říká nezávislý starosta Tomáš Grégr.
S tímto systémem má zkušenosti i provozovatel Friesových bud Karel Polívka. V podstatě každý, kdo přijede, žádá vystavení povolenky. „Už když to zadávají do systému, tak tam to po nich vyžaduje i SPZ. Když to tam zadají, tak tu SPZ vezmeme a zadáme to do systému KRNAP a tím pádem jsou zaevidováni a můžou k nám přijet,“ popisuje.
Počet kamer se v Krkonoších bude zvyšovat, protože už v příštím roce nechá správa parku nainstalovat další.