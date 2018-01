V Krkonoších stouplo lavinové nebezpečí na třetí stupeň. Meteorologové předpovídají další sněžení

Lavinové nebezpečí v Krkonoších po sněžení v minulých dnech ve čtvrtek stouplo na třetí stupeň z pětibodové škály. Při třetím stupni je lavinové nebezpečí značné a túry terénem vyžadují velkou opatrnost. Situace na horách při třetím stupni je označována za velmi zrádnou. Na svém webu to uvedla krkonošská horská služba. Na čtvrtek meteorologové v Krkonoších předpovídají další vydatné sněžení. V Jeseníkách zůstává v platnosti druhý lavinový stupeň. Špindlerův Mlýn 9:15 18. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Krkonoších stouplo nebezpečí laviny na třetí stupeň. Ilustrační foto. | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

Za posledních 72 hodin v Krkonoších napadlo až 45 centimetrů sněhu a celková pokrývka se pohybuje kolem 110 centimetrů. Sníh za poslední den padal za působení silného větru, který přemístil sníh do závětrných partií hor.

„Zde se vyskytují nebezpečné desky a převěje. Stabilita sněhové pokrývky se snižuje. Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích,“ uvedl Robert Dlouhý z Horské služby Špindlerův Mlýn.

Odpoledne by měl do Krkonoš postupně od západu přijít velmi silný vítr, který by na hřebenech hor mohl dosáhnout rychlosti až 125 kilometrů za hodinu.

Kvůli větru již několik dní stojí horní úsek lanovky na Sněžku. Turisté se tak i dnes mohou svézt jen do mezistanice na Růžové hoře. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.

Horská služba v současné zimě v Krkonoších poprvé vyhlásila lavinové nebezpečí 21. listopadu, a to o síle prvního stupně. Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin. V minulých letech byl v Krkonoších dosažen nejvýše čtvrtý stupeň.

Poslední obětí laviny v Krkonoších byl 28letý skialpinista, na kterého spadla 5. února 2015, když sjížděl Malou Studniční jámu. Před ním lavina zasypala koncem roku 2008 36letou skialpinistku v takzvané Červinkově muldě.