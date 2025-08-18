V Kyselce pokračuje rekonstrukce měděné střechy historického Ottova pavilonu

Památkově chráněný Ottův pavilon, nacházející se v bývalém lázeňském areálu v Kyselce, prochází další etapou obnovy. Pozornost řemeslníků se nyní soustředí na složitě tvarovanou měděnou kupoli, jejíž oprava je náročná po řemeslné i po finanční stránce. Mistři pasíři ze středních a severních Čech nahrazují poškozené prvky novými, vyráběnými podle dobových fotografií. Rekonstrukci letos podpořilo ministerstvo kultury více než milionem korun.

Návštěvníci Kyselky mohou během letních měsíců sledovat restaurátory přímo při práci.

Reportáž o pokračující záchraně památek v Kyselce připravil Zdeněk Trnka

„Líbí se mi, že se tady konečně něco děje. Je to krásné místo a zaslouží si obnovu,“ uvedl návštěvník Miroslav z Mariánských Lázní.

Přestože většina budov v lázeňském areálu zůstává v havarijním stavu, práce na Ottově pavilonu přinášejí naději na postupnou revitalizaci bývalých lázní.

Na složité oplechování kupole navazují další fáze rekonstrukce, například výroba a osazení vikýřových oken z litiny a mědi. Jak vysvětlil umělecký pasíř Petr Douda, vše se vytváří ručně a podle dostupných historických snímků. Ty jsou ale často nedostatečně zřetelné, takže se na výsledné podobě se podílí tým složený z památkářů, řemeslníků a správce objektu.

