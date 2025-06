V Liberci rekonstruují dětskou psychiatrii, v republice jich je akutní nedostatek

Liberecká nemocnice začala modernizovat pavilon dětské a adolescentní psychiatrie na Králově Háji. Podobných zařízení je v Česku 14. Jejich rozložení ale podle dětských psychiatrů neodpovídá potřebám regionů. Kapacita lůžek je navíc nedostačující. Ani přestavba pavilonu v Liberci ale situaci příliš nezlepší. Čekací doby na hospitalizaci jsou v řádech měsíců, pokud vůbec žadatelé uspějí. Liberec 20:47 28. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajská nemocnice Liberec zahájila rekonstrukci pavilonu dětské psychiatrie na Králově Háji | Foto: Jana Pavlíčková | Zdroj: Český rozhlas

V Česku přibývá duševních poruch u dětí a mladistvých. Podle psychiatrů za to mohou změny ve společnosti a s tím související nejistota, epidemie covidu-19 či rozmach sociálních sítí. Čekací doby na vyšetření nebo hospitalizaci jsou ale neúnosně dlouhé. I proto liberecká nemocnice rozšiřuje pavilon dětské psychiatrie na Králově Háji.

Dětská psychiatrie je v krizi a v době covidu-19 přišla dokonalá bouře, upozorňuje předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie Tomáš Havelk

„Čekali jsme opravdu dlouho, třeba pět měsíců,“ popisuje svoji zkušenost s dětskou psychiatrií v Liberci jedna z maminek. „Šance dostat se někam jinam moc veliká není, protože tady nikdo v okolí moc není, a když už někdo je, tak buď má stop stav, nebo čekačka je podobná,“ dodává.

To potvrzuje i primářka Šárka Konečná. Situace je teď o to horší, že náhradní prostory, které nemocnice využívá v době rekonstrukce, jsou nedostačující. „Škola nemá svůj prostor, učí v jedné třídě, respektive v jídelně, a máme jenom 13 lůžek, což v téhle době znamená obrovský stoh pořadníků, který nejsme schopní vůbec odbavit. Odbavíme jenom sanitky, nebo ty úplně nejakutnější případy, a na některé žádosti vůbec neodpovíme,“ říká primářka Konečná.

Dětská psychiatrie v krizi

Problémem podle ní je, že psychiatrických nemocnic pro děti a mládež je v Česku akutní nedostatek. Kromě Ústeckého kraje, kde je dětská psychiatrická nemocnice Louny, nesousedí Liberecký s žádným krajem, který by lůžka dětské psychiatrie měl. Pacienti ze Středočeského, Královéhradeckého, Pardubického a někdy i Karlovarského kraje jezdí na hospitalizaci do Liberce.

„Dětská psychiatrie je v krizi a v době covidu-19 přišla dokonalá bouře. Obrovský nárůst závažných případů a ten stav trvá. Bez aktivní, masivní podpory státu tady nevybudujeme v podstatě na zelené louce nový, lepší obor, to nejde, “ hodnotí situaci předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie Tomáš Havelka.

Pavilon v Liberci bude mít po rekonstrukci 45 lůžek, o 20 víc než dosud. Ani to ale nestačí. „Je to obrovská zásluha paní primářky, ale tohle by měla být lavina v celé České republice a ne jednotlivosti. Teď je hotová koncepce dětské psychiatrie, kterou má k dispozici pan ministr, ale je potřeba začít konat. Ty peníze jsou tady opravdu až na prvním místě, protože dětská psychiatrie byla podfinancovaná už před 30 lety. A to nejsou miliardy, to jsou desítky miliard,“ dodává Tomáš Havelka.

Přestavba dětské psychiatrie v Liberci přijde na 187 milionů korun a hotová má být v roce 2027.