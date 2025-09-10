V Liberci začíná uzavírka dolní části Vítězné ulice. Opravy povrchu potrvají do konce roku
V Liberci ve středu začíná uzavírka Vítězné ulice v úseku od dolních kasáren kolem Severočeského muzea k Masarykově třídě. Důvodem jsou opravy, které potrvají do konce roku, informuje Český rozhlas Liberec.
Liberecký magistrát zahajuje jednu ze svých letošních nejvýznamějších dopravních investic. Opravy vyjdou na víc než 70 milionů korun. Až do konce roku bude uzavřená dolní část Vítězné ulice, konkrétně kolem Severočeského muzea.
Od prvního listopadu se zavře také Durychova ulice kolem obchodního centra k plaveckému bazénu. Je to jeden z nejfrekventovanějších vnitřních městských okruhů. Dá se tedy očekávat, že řidiči budou víc jezdit přes Šaldovo náměstí a Sokolskou ulici.
Ve Vítězné i v Durychově ulici budou stavbaři dělat nový asfaltový povrch. V roce 2017 tam rekonstruovali inženýrské sítě, asfaltový povrch byl ale jen provizorní. Silnice byla ve špatném stavu. Kromě toho bude magistrát opravovat také park u bývalého Masákova pavilonu, kde je dnes restaurace a golfové centrum, říká primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
„Vybourají se dvě schodiště, která tam dnes jsou, postaví se nová schodiště, pak tam ještě budou pobytové dřevěné schody, aby se park dal co nejvíc využívat. A ještě to není všechno, opraví se krásný litinový plot, který tam je,“ popisuje primátor.
Kromě opravené silnice a obrubníků budou po opravě po obou stranách cyklopruhy tak, jak tomu je v horní části Vítězné ulice směrem k Husově ulici. Vznikne tam taky 36 podélných parkovacích míst pro auta. Zruší se kolmá parkovací místa u polikliniky. Magistrát také nechá vysázet přes 70 nových javorů a okrasné a trvalé květiny. Uzavírky potrvají do konce tohoto roku.