V Lipové aleji v Jičíně vykácí 40 stromů. Podle dendrologů můžou ohrožovat kolemjdoucí
Jičín bude muset kvůli bezpečnosti kácet v Lipové aleji. Odborný dendrologický posudek potvrdil, že 40 lip je ve velmi špatném stavu a mohly by ohrožovat chodce i cyklisty, kteří alej denně využívají.
Kácení lip povolil Krajský úřad Královéhradeckého kraje, a to za jasně stanovených podmínek. Ty zahrnují hlavně dohled biologů, kteří na místě dohlíží, jestli nedojde k ohrožení chráněných druhů.
Termín kácení byl zvolen záměrně na toto období. Podle odborníků je to nejlepší čas, aby larvy brouků zvládly změny a stihly se připravit na zimu. Zároveň se tím zamezí ohrožení hnízdění ptáků nebo zazimování netopýrů.
Valdštejnova lipová alej, kterou nechal vysadit sám Albrecht z Valdštejna v 17. století, je jedním ze symbolů mesta. Měří 2 kilometry a vede ze samého centra města do parku Libosad.