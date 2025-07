V Maláčové jsem vždy viděl bojovnici, ale podlehla malověrným ve svém okolí, míní Šmarda

Sociální demokracie půjde do voleb pod hlavičkou hnutí Stačilo!, jehož součástí je i KSČM. Podle předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové to je jediný způsob, jak zajistit, že ve volbách nepropadnou hlasy levicových voličů. Pro jejího předchůdce Michala Šmardu je to důvod, proč po 32 letech stranu opustit. „Sociální demokracie byla vždy ohleduplná k lidem, kteří jsou slabší. To teď bude chybět,“ říká pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha 0:10 22. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Maláčová (vpravo) a Lubomír Zaorálek (oba SOCDEM) | Foto: Petr Topič | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

„Sociální demokracie pro mě vždy byla stranou usilující o to, aby lidé spolupracovali a pomáhalo se slabším. Ne aby se boural demokratický systém. Stačilo! staví na nenávisti mezi lidmi a je to vidět i z jejich vystoupení, a to i vůči sociálním demokratům, kteří nesouhlasí s účastí na kandidátce,“ deklaruje bývalý předseda strany, který se chystá po srpnu neprodlužovat své členství v SOCDEM.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Michal Šmarda, bývalý předseda SOCDEM, starosta Nového města na Moravě

Zdůrazňuje také, že i nadále platí Bohumínské usnesení zakazující spolupráci s komunisty. „Když řeknu, že sjezd sociální demokracie je něco jako parlament a předsednictvo vláda, která odmítla dodržovat přijatý zákon, tak takto se chovají pučisté a ne demokratičtí politici,“ dodává.

Maláčová ještě v únoru tvrdila, že Stačilo! je hnutí více antisystémové než levicové a Šmarda oceňoval její rozhodnutí jít do voleb samostatně. O to víc ho překvapilo, že svůj postoj změnila s odkazem na geopolitickou situaci a závazek vydávat 5 procent HDP na obranu.

30 let ve straně.

Splacené dluhy, dva roky úspor, aby bylo na volby.

A teď? Žádný boj za ideje. Nákup míst u politických podnikatelů ze Stačilo!



To není taktika. To je kapitulace.



Sociální demokracie vždy bránila demokracii.



Já to přejít mlčením nemůžu. pic.twitter.com/sbyWQcw9P9 — Michal Šmarda (@MichalSmarda) July 11, 2025

„Česká republika je ohroženější, než kdy byla. Rusko útočí na Ukrajinu stále častěji a jeho představitelé naznačují, že chtějí útočit i na další evropské země. Ti nejopilejší z nich občas mluví i o nás a dalších západních zemích, zároveň ztrácíme podporu Spojených států. Nevím, proč to Janu Maláčovou vede k tomu, aby souhlasila se zpochybňováním našeho členství v Evropské unii a v NATO,“ podivuje se.

Není koho volit

Podle průzkumů se sociální demokraté pohybují hluboko pod hranicí pěti procent hlasů. Šmarda připomíná, že strana vypadla ze Sněmovny po účasti ve vládě Andreje Babiše (ANO) a po výměně vedení a nastolení levicově-konzervativního směru její preference dále klesly.

23:55 Maláčová: S komunisty se do Sněmovny dostaneme, pět procent na obranu je likvidace sociálního státu Číst článek

„Jsem přesvědčený, že pokud by v sobě Maláčová našla bojovnici, kterou jsem v ní vždycky viděl, a neuhnula před bojem a prací, tak by ty chyby bylo možné napravit, vrátit se na startovní bázi 4,5 procent a ve volební kampani se přes hranici pro vstup do Sněmovny přehoupnout. Myslím, že by to zvládla, kdyby měla oporu ve svém okolí. V něm ale bohužel má spoustu malověrných, kteří jí říkali, že nemá šanci a že si místa na kandidátkách musíme někde koupit,“ soudí.

Šmarda nevěří, že nyní bude hnutí Stačilo! prosazovat levicový program, naopak očekává, že bude chtít potlačovat práva menšin nebo veřejnoprávní instituce. „Zkrátka politiku, kterou dělá Viktor Orbán v Maďarsku a Robert Fico na Slovensku. Jeden se deklaruje jako pravicový a druhý jako levicový politik, ale nakonec oba dělají to samé,“ doplňuje.

V Česku podle něj je plno lidí, kteří si nemohou vybrat mezi stranami pravicovými a stranami antievropskými a proruskými. „Jsem přesvědčen, že hodně lidí nechce tuto vládu, ale ani bourat současný systém založený na evropské spolupráci a sociálním státu. Těchto lidí je 20 až 30 procent a nemají koho volit,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus v úvodu článku.