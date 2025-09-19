V Mariánských Lázních začíná mezinárodní folklorní festival. ‚Bude to 20. ročník,‘ říká organizátorka

V Mariánských Lázních v pátek začíná hlavní program tradičního Mariánského podzimu: Mezinárodní folklorní festival. Až do neděle bude ulicemi lázeňského města znít lidová muzika v podání domácích a zahraničních souborů. „Pozvali jsme skoro desítku souborů z Itálie, z Polska, ze Slovenska, ale samozřejmě i z České republiky,“ říká pro Český rozhlas Karlovy Vary Sandra Vápeníková z pořádajícího souboru Marjánek.

Mariánské Lázně

Až do neděle bude ulicemi lázeňského města znít lidová muzika v podání domácích a zahraničních souborů (ilustrační foto) | Foto: Lenka Svasek | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0,©

Mariánský podzim letos slaví 20. narozeniny, jubilejní ročník proto bude určitě výjimečný. Kolik souborů jste pozvali a odkud přijedou?
Ano, bude to opravdu již dvacátý ročník. Nemůžu tomu skoro uvěřit. Pozvali jsme skoro desítku souborů z Itálie, z Polska, ze Slovenska, ale samozřejmě i z České republiky.

V Mariánských Lázních v pátek začíná hlavní program tradičního Mariánského podzimu: Mezinárodní folklorní festival

Jaký program jste připravili na úvod, tedy na to dnešní (páteční – pozn. red.) odpoledne?
Úvod proběhl již včera, uspořádali jsme košt vína za doprovodu slovenského souboru. Dnes plynule navážeme koncerty na kolonádě a poté vezmeme diváky na procházku po městě.

Na kterých scénách se hudebníci a tanečníci představí?
Mariánský podzim se koná v krásném prostředí mariánských lázní. Snažíme využít tuto ojedinělou kulisu, vystupujeme na kolonádě v městských parcích a v prostoru lesního mlýna, kde se v letošním roce představí dva divadelní spolky a bude tam takové dětské odpoledne pro děti s workshopem a zábavou.

Jaký jste připravili doprovodný program? Mám informaci, že jeho součástí má být slavnostní sázení památného stromu.
Budeme sázet již druhý památný strom, před deseti lety to byla lípa a v letošním roce bude v parku pod kolonádou zasazen habr, ale tím to samozřejmě nekončí. Budeme mít jarmark lidových řemesel, na kterém se představí třeba pekařství U Elišky, které získalo ocenění Regionální potravina Karlovarského kraje.

Potom máme v neděli pouliční snídani na kolonádě a nesmíme zapomenout na sobotní dopolední průvod, který se těší veliké pozornosti diváků.

