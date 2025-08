V Měděnci na Chomutovsku se možná znovu začne těžit. Majitelé chtějí využít tamní odkaliště

Ústavní soud otevřel dětské oběti sexuálních trestných činů cestu k vyšší náhradě újmy

Trestná činnost se odehrávala v letech 2018 až 2023, kdy bylo dívce pět až deset let. Muž byl odsouzen za znásilnění a dětskou pornografii, Krajský soud v Ústí nad Labem ho poslal na 12 let do vězení.